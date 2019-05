Sergio Ramos resta al Real Madrid, raggiunto un accordo con Perez

Il futuro di Sergio Ramos non sarà in Cina. I mal di pancia del capitano del Real Madrid in questi ultimi giorni erano balzati su tutti i giornali di calcio a livello mondiale, ma pare che lo spagnolo abbia deciso di voler continuare con il Madrid. La stagione fallimentare della sua squadra e i dissidi con Florentino Perez sembravano dei segnali inequivocabili per l’addio alla Casa Blanca, ma secondo Jugones, il difensore sarebbe arrivato a un accordo con il presidente merengue.

I dettagli non sono ancora stati svelati ma diciamo che l’operazione Cina era un qualcosa di troppo complicato da realizzare. Ramos aveva chiesto la cessione ma Perez ha ribadito la sua volontà di non far partire il capitano gratis. Non ci vuole perdere insomma. Secondo i giornali spagnoli, l’ex Siviglia sarebbe sommerso di debiti, ragione per cui il

calciatore avrebbe chiesto la cessione verso la Cina. Molto probabilmente è stato raggiunto un accordo economico tra le parti. Perez ammira Ramos e lo considera una pedina importantissima per il Madrid del futuro.

Con ogni probabilità, il campione del mondo 2010 chiuderà la carriera nel Madrid. Questa è la sua stagione numero 14, forse la peggiore ma dopo anni di trofei e prestazioni esaltanti, ci può stare. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2021.

Juventus e Liverpool si arrendono?

Sul giocatore ci sono anche due importanti club europei: la Juventus e il Liverpool. Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera l’acquisto di Ramos, suo grande amico nel Real Madrid. Il Liverpool invece lo vorrebbe per formare una coppia di centrali difensivi “illegale” Ramos-Van Dijk.

Perez ha affermato di non voler lasciare partire Ramos gratis, per giunta le due squadre potrebbero tentare l’acquisto piazzando offerte importanti. Il 33enne vuole nuovi stimoli dopo aver vinto tutto in Spagna e un’esperienza all’estero, sarebbe di suo gradimento.