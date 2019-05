Serie A, 35.a giornata: la programmazione di Sky e DAZN con i relativi telecronisti

Il campionato di Serie A a quattro giornate ha emesso tre verdetti definitivi ovvero la Juventus campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva, la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League e la retrocessione del Chievo nella serie cadetta.

Andiamo a vederla la programmazione della 35.a giornata sui canali Sky e DAZN.

Sul canale satellitare si comincerà questa sera alle ore 20.30 con il derby della Mole tra Juventus-Torino importante soprattutto per i granata impegnati alla rincorsa per un posto in Europa. Sabato pomeriggio ore 18 match tra Chievo-Spal dove gli estensi cercano gli ultimi punti per la matematica salvezza dopo l’ultimo mese e mezzo giocato a grandi livelli.

Il programma continuerà domenica pomeriggio (ore 15) con il big match di giornata tra Lazio-Atalanta; i bergamaschi quarti con 59 punti, ma i biancocelesti seguono solamente a quattro punti e potrebbe succedere di tutto in quello che sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 15 maggio.

Alla stessa ora in campo anche Parma-Sampdoria con gli ospiti ormai fuori da giochi per i posti Europei e i ducali che cercano quella vittoria che manca dallo scorso 9 marzo (1-0 al Genoa) che li renderebbe tranquilli in questo finale di stagione. Alle ore 18 Genoa-Roma, match importante per gli obiettivi delle due squadre (salvezza e quarto posto) che non possono sbagliare, anche se ai rossoblu andrebbe anche un pareggio.

Il posticipo domenicale (ore 20.30) sarà tra Napoli-Cagliari squadre senza più obiettivi e che giocheranno senza troppi assili.

Lunedì sera il posticipo sarà importantissimo per il Milan che allo stadio Meazza ospiterà il Bologna per cercare di conquistare quel quarto posto perso domenica scorsa, i felsinei dopo una grande cavalcata che li ha fatti uscire dalla zona retrocessione vogliono continuare a stupire.

Sulla piattaforma DAZN saranno trasmessi i soliti tre match settimanali: si comincerà sabato sera (ore 20.30) con Udinese-Inter dove le due squadre si daranno battaglia per raggiungere rispettivamente la salvezza e la qualificazione Champions. Domenica il lunch match prevede il derby toscano tra Empoli-Fiorentina delicatissimo per i padroni di casa che vincendo potrebbero coltivare ancora speranza di salvezza; i viola dal canto loro vorranno dare una piccola soddisfazione ai loro tifosi dopo un campionato ampiamente negativo.

Alle ore 15 invece match tra Sassuolo-Frosinone dove gli emiliani già salvi vorranno cercare la vittoria davanti ai propri tifosi contro i ciociari che dopo una sola stagione, stanno tornando in Serie B.

Programmazione completa 35.a giornata Serie A e telecronisti

Venerdì 3 maggio

ore 20.30 Juventus-Torino su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi

Sabato 4 maggio

ore 18 Chievo-Spal su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Antonio Nucera e Luca Pellegrini

ore 20.30 Udinese-Inter su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Domenica 5 maggio

ore 12.30 Empoli-Fiorentina su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Roberto Cravero

ore 15 Lazio-Atalanta su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Pellegrini

ore 15 Parma-Sampdoria su Sky Sport HD (canale 253)

Telecronaca: Daniele Barone e Renato Zaccarelli

ore 15 Sassuolo-Frosinone su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Massimo Donati

ore 18 Genoa-Roma su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

ore 20.30 Napoli-Cagliari su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti