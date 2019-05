Serie C: i numeri del Catanzaro al termine della regular season

Domenica 5 maggio si è conclusa la stagione regolare del campionato della Serie C. Il Catanzaro di mister Auteri si è classificato al terzo posto , al termine di un ottima annata. La squadra di mister Auteri ha totalizzato ben 67 punti due punti in più del Catania quarto.

Classifica delle presenze

Il giocatore con più presenze è il capitano Mattia Maita con 34 presenze davanti a Celiento con 33 presenze, terzo Statella con 32 presenze, quarti a parito merito Nicola Ciccone e Giuseppe Statella con 32 presenze, quinti a pari merito Manuel Fischnaller, Eugenio D’Ursi e Alessandro Favalli con 31 presenze.



La classifica completa delle presenze ruolo per ruolo

Portieri

Furlan 26 presenze

Elezaj 5 presenze

Mittica 0 presenze

Difensori

Celiento 33 presenze

Favalli 31 presenze

Pambianchi 5 presenze

Figliomeni 20 presenze

Lame 4 presenze

Nikoloupolos 2 presenze

Riggio 29 presenze

Signorini 17 presenze

Nicoletti 27 presenze

Centrocampisti

Maita 34 presenze

Iuliano 28 presenze

De Risio 26 presenze

Eklu20 presenze

Posocco 7 presenze

Statella 32 presenze

Casoli 14 presenze

Attaccanti

Kanoute 22 presenze

D’Ursi 31 presenze

Bianchimano 14 presenze

Ciccone 32 presenze

Giannone 27 presenze

Fischnaller 31 presenze

Repossi 12 presenze

Classifica goal

Sono 17 i calciatori del Catanzaro che hanno realizzato almeno un goal tra campionato e Coppa Italia. In testa c’è Manuel Fischnaller con 17 reti al secondo posto Eugenio D’Ursi con 16 reti, terzo posto per Bianchimano a quota 6 reti, quarto posto a pari merito per Daniele Celiento e Nicola Ciccone a quota 5 reti.

Classifica goal completa

D’Ursi 18 reti

Fischnaller 15 reti

Bianchimano 6 reti

Celiento 5 reti

Ciccone 5 reti

Kanoute 4 reti

Giannone 4 reti

Iuliano 4 reti

Maita 3 reti

Signorini 3 reti

Eklu 3 reti

Riggio 1 rete

Statella 1 rete

Infantino 1 rete

De Risio 1 rete

Posocco 1 rete

Sono stati ben 54 i goal su azione, 23 le reti su calcio d’angolo. Sono stati ben 10 le reti su calcio d’angolo, nove i rigori concessi e 5 trasformati circa il 50% dei rigori trasformati. Hanno messo segno il goal dagli 11 metri ,Ciccone contro il Potenza nella prima giornata di campionato,Kanoute a Trapani nella diciannovesima giornata di campionato, Fischnaller a Cava de’Tirreni contro la Cavese nella trentatreesima giornata e D’Ursi a Potenza nella ventesima giornata. Sono quattro i tentativi sbagliati dagli 11 metri, Kanoute sempre contro il Trapani, Giannone a Castellamare di Stabia che ha fatto “svanire” i sogni di una promozione diretta delle aquile e infine i due errori consecutivi di Fischnaller e Bianchimano a Siracusa.



Ammonizioni espulsioni

Sono stati sanzionati ben 22 calciatori sanzionato con il cartellino giallo. I più sanzionati sono stati capitan Maita e Celiento con 8 ammonizioni, al secondo posto con Riggio a 7 ammonizioni, 6 le ammonizioni di Furlan, De Risio, Iuliano e Figliomeni. Sono stati 10 i calciatori squalificati: Riggio 4 volte, Figliomeni 3 volte , Eklu e Maita 2 volte , De Risio, Signorini, Celiento,Ciccone e Iuliano sono stati squalificati solo una volta

Clean Sheet

Per ben 8 volte la porta giallorossa (difesa prima da Golubovic) e successivamente da Furlan ed Elezaj non è stata violata per 8 volte.Tre i rigori subiti da Golubovic, Elezaj e Furlan: il primo trasformato dall’attaccante della Casertana Castaldo contro Golubovic nella quarta giornata, il secondo trasformata dall’attaccante della Juve Stabia Daniele Paponi contro Elezaj nella settima giornata e infine il rigore trasformato dall’attaccante della Viterbese Polidori contro Furlan nella trentacinquesima giornata . Furlan è riuscito a parare il rigore dell’attaccante del Trapani Evacuo nella diciannovesima giornata di campionato

Miglior attacco del girone e del campionato

Il Catanzaro è la squadra che ha totalizzato più reti nel girone C e nel campionato di Serie C. Sono ben 65 le reti messe a segno dai calciatori dietro alle aquile c’è la Juve Stabia vincitrice del girone C a quota 65 e il Trapani ( che è arrivata seconda in campionato) a quota 60.

La classifica completa dei goal fatti del girone C

Catanzaro 67 goal fatti

Juve Stabia 65 goal fatti

Trapani 60 goal fatti

Cavese 49 goal fatti

Catania 48 goal fatti

Casertana 46 goal fatti

Rende 46 goal fatti

Reggina 45 goal fatti

Potenza 44 goal fatti

Monopoli 41 goal fatti

Viterbese 39 goal fatti

Siracusa 34 goal fatti

Vibonese 33 goal fatti

Sicula Leonzio 32 goal fatti

Bisceglie 22 goal fatti

Paganese 35 goal fatti