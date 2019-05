Spal-Milan. La Champions League del Milan passa dallo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara quando questa sera alle ore 20.30 la Spal di Leonardo Semplici ospiterà il Milan di Gennaro Gattuso per la 38.a ed ultima giornata della Serie A 2018-2019, match che sarà visibile sulla piattaforma Dazn. La Spal occupa l’11.a pozione in classifica con 42 punti all’attivo (11 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte) ma dopo la salvezza ottenuta grazie alla vittoria esterna di Verona contro il Chievo (0-4 il punteggio), gli ‘estensi’ hanno ottenuto due sconfitte consecutive contro il Napoli (1-2 al ‘Mazza’) e contro l’Udinese (3-2 alla ‘Dacia Arena’). I rossoneri invece sono in 5.a posizione in classifica con 65 punti all’attivo (18 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte) e sono a meno 1 da Atalanta ed Inter, rossoneri reduci da tre vittorie consecutive in campionato contro Bologna (2-1 a ‘San Siro’), Fiorentina (0-1 al ‘Franchi’) e Frosinone (2-0 a ‘San Siro’). La squadra di Gattuso sa che non dipende da se stessa in questi ultimi 90’minuti, infatti i rossoneri devono vincere a Ferrara e sperare in buone notizie da ‘San Siro’ in Inter-Empoli o dal ‘Mapei Stadium’ da Atalanta-Sassuolo. Spal-Milan sarà diretta dal signor Paolo Valeri di Roma.

Spal-Milan, le probabili formazioni. QUI SPAL- Semplici dovrebbe schierare con il classico 3-5-2 con Gomis tra i pali; trio difensivo composto da Cionek, Vicari e Bonifazi; sugli esterni agiranno Lazzari e Fares, mentre in mezzo al campo spazio a Valoti, Murgia e Kurtic; tandem offensivo composto da Petagna e Floccari. QUI MILAN- Gattuso risponde con il 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; i terzini saranno Abate e Rodriguez, mentre la coppia dei centrali sarà formata da Musacchio e Romagnoli; trio di centrocampo composto da Kessiè, Bakayoko e Calhanoglu; il tridente offensivo sarà formato da Suso, Piatek e Borini.



Spal-Milan, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Milan, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 38.a e ultima giornata di Serie A scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Spal-Milan, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate al ‘Mazza’ ben 17 volte nel campionato di Serie A, il bilancio parla di nessuna vittoria della formazione ‘estense’, 8 pareggi e 9 vittorie rossonere; se dobbiamo prendere in considerazione i precedenti totali, essi sono 35 con 1 vittoria della Spal, 12 pareggi e 22 vittorie rossonere. Nella passata stagione al ‘Mazza’ il Milan s’impose 0-4 grazie alla doppietta di Cutrone al 2′ e al 65′, al gol di Biglia al 73′ e al gol di Borini al 90′; mentre nel precedente dell’andata vittoria sempre rossonera per 2-1 grazie ai gol al 16′ di Castillejo e al 64′ di Higuain, mentre per la Spal l’iniziale vantaggio fu messo a segno da Petagna al 13′ minuto.