Squalificati Serie A: gli assenti del prossimo turno. Con Lazio-Bologna si è conclusa la 37.a giornata di Serie A. Come ogni martedì molto atteso è il comunicato del Giudice Sportivo in merito agli squalificati del prossimo turno di campionato. L’ultima giornata di campionato ha in palio obiettivi importanti come la qualificazione in Champions League e la lotta salvezza.

Squalificati del prossimo turno

Squalificati Serie A. Nella 37.a giornata di Serie A sono state registrate 3 espulsioni, si tratta di Barba (Chievo), Bernardeschi (Juventus) e Pezzella (Genoa). Barba è stato espulso contro la Sampdira e salterà sia l’ultima sfida di campionato contro il Chievo, sia le prime due partite della prossima stagione; Bernardeschi è stato espulso contro l’Atalanta e salterà la trasferta di Marassi contro la Sampdoria; Pezzella è stato espulso contro il Cagliari e salterà l’ultima di campionato contro la Fiorentina. I calciatori non espulsi sono 7: Correa (Lazio); Hateboer (Atalanta); Koulibaly, Allan (Napoli); Matuidi (Juventus); Stepinski (Chievo) e Zeegelaar (Udinese). Correa è stato ammonito contro il Bologna e salterà Torino-Lazio; Hateboer è stato ammonito contro la Juventus e salterà Atalanta-Sassuolo; Koulibaly e Allan sono stati ammoniti contro l’Inter e salteranno la trasferta di Bologna; Matuidi è stato ammonito contro l’Atalanta e salterà la gara contro la Sampdoria; Stepinski è stato ammonito contro la Sampdoria e salterà l’anticipo di sabato contro il Frosinone allo ‘Stirpe’; infine Zeegelaar è stato ammonito contro la Spal e salterà la trasferta di Cagliari. Per quanto riguarda le società multe per Napoli (10.000 €) per aver esposto uno striscione contro l’Inter); Roma (10.000 €) per aver lanciato due fumogeni in campo e infine multa per la Fiorentina (3.000 €) per aver lanciato una bottiglia di plastica vuota in campo. Inoltre il Giudice Sportivo ha ritenuto opportuno decretare due turni di squalifica per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella per il comportamento ottenuto al termine della gara contro il Parma.