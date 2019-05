Torino-Sassuolo. Nell’anticipo dell’ora di pranzo, alle 12.30, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di il Torino di Walter Mazzarri ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, incontro valido per la 36.a giornata di Serie A Tim, gara che sarà visibile su Dazn. I granata, dopo il pareggio del turno precedente contro la Juventus, si sono leggermente allontanati dalla zona Champions. Infatti il Torino occupa la 7.a posizione in classifica con 57 punti all’attivo (14 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte), i granata contro il Sassuolo cercheranno di portare a casa i 3 punti e dovranno attendere i risultati dagli altri campi per poter capire su quale obiettivo puntare, se alla Champions o all’ Europa League. I neroverdi di De Zerbi sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Frosinone che ha condannato i ciociari alla retrocessione in Serie B ma gli emiliani sono salvi, infatti la squadra neroverde occupa la 10.a posizione con 42 punti (9 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte). Torino-Sassuolo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli di Trieste.

Torino-Sassuolo, le probabili formazioni. QUI TORINO- Walter Mazzarri si affida al modulo 3-4-1-2 per questo match con Sirigu tra i pali; in difesa il trio formato da Izzo, N’Koulou e Moretti; sugli esterni di centrocampo agiranno De Silvestri e Ansaldi, mentre in mediana spazio a Lukic e Meitè; alle spalle dell’unica punta Belotti ci saranno i due trequartisti Baselli e Berenguer. Nei granata importante l’assenza di Rincon a centrocampo, squalificato, Djidji e Parigini sono infortunati. QUI SASSUOLO- Roberto De Zerbi risponde con il classico 3-5-2 con Consigli in porta; linea difensiva formata da Demiral, Ferrari e Peluso; sugli esterni di centrocampo spazio a Lirola e Rogerio, mentre in mezzo al campo ci saranno Bourabia, Magnanelli e Sensi; la coppia d’attacco sarà formata da Babacar e Berardi. Negli emiliani l’unico assente sarà l’infortunato Magnani.

Torino-Sassuolo, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Sassuolo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 12.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 36.a giornata di Serie A scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Torino-Sassuolo, i precedenti. Sono ben 19 i precedenti tra queste due squadre con un bilancio in favore della formazione granata con 8 vittorie, 7 pareggi e 4 vittorie neroverdi. Nella scorsa stagione all’ Olimpico Grande Torino la formazione di casa s’impose con un netto 3-0, mentre in questa stagione la gara d’andata giocata al ‘Mapei Stadium’ si è conclusa con un pareggio per 1-1.