Verona-Foggia. Partita poco adatta ai deboli di cuore quella andata in scena al ‘Bentegodi’. Il Verona vince 2-1 e accede ai playoff grazie ad una doppietta di Di Carmine e condanna i ‘satanelli’ alla retrocessione in Serie C dopo che i pugliesi con il gol di Iemmello avevano accarezzato anche la possibilità della salvezza diretta.

Tabellino Verona-Foggia 2-1

Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Zaccagni, Gustafsson, Henderson (78’Colombatto); Matos (68’Lee), Di Carmine, Laribi (84’Bianchetti). All. Aglietti.

Foggia (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri (85’Matarese); Gerbo, Busellato, Greco, Deli (85’Cicerelli), Kragl; Iemmello (77’Mazzeo), Galano. All. Grassadonia.

ARBITRO: Davide Ghersini

MARCATORI: 54’ Iemmello (Fog); 66’ e 81’ rig. Di Carmine (Ver)

NOTE: Ammoniti Almici, Gustafsson (Ver); Busellato, Iemmello, Matarese (Fog)

Espulso Almici (Ver)

RECUPERO: 0’p.t; 4’s.t

Verona-Foggia, è in programma alle ore 15 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Si scontrano la voglia di acciuffare i playoff all’ultimo respiro e la voglia (anche se difficile) di prendersi la salvezza diretta o per lo meno accedere ai playout, sono questi i temi di questo incontro della 38.a giornata di Serie BKT, ultima della stagione regolare, in diretta e in esclusiva su Dazn. Il Verona del neo tecnico Alfredo Aglietti cerca disperatamente di rientrare nella griglia playoff dopo la sconfitta pesante di sabato scorso sul campo del Cittadella per 3-0, gli scaligeri occupano la 9.a posizione in classifica con 49 punti (12 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Livorno e Cittadella, ma i veneti credo ancora nei playoff con uno sguardo anche sugli altri campi. Il Foggia nelle ultime due partite di campionato ha rialzato la testa ottenendo due vittorie casalinghe davanti al pubblico dello ‘Zaccheria’ contro Salernitana e Perugia, i ‘satanelli’ occupano la 16.a posizione con 37 punti (10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte) in piena zona playout ma i pugliesi possono puntare anche alla salvezza diretta qualora Livorno e Salernitana non dovessero vincere in trasferta rispettivamente contro Padova e Pescara. Verona-Foggia sarà diretta dal signor Davide Ghersini di Genova.

Verona-Foggia, le probabili formazioni. QUI VERONA- Alfredo Aglietti schiererà i suoi con il 4-3-3 con Silvestri tra i pali; Almici e Vitale saranno i terzini, mentre al centro della difesa spazio a Dawidowiz ed Empereur; in mezzo al campo Henderson, Colombatto e Zaccagni; mentre il tridente sarà formato da Matos, Di Carmine e Tupta. QUI FOGGIA- Gianluca Grassadonia risponde con il 3-5-2 con Leali tra i pali; difesa formata da Martinelli, Billong e Ranieri; gli esterni di centrocampo saranno Gerbo e il tedesco Kragl, in mediana spazio a Busellato, Greco e Deli; mentre la coppia d’attacco sarà formata da Mazzeo e Iemmello.



Verona-Foggia, come seguire il match in tv e streaming

Verona-Foggia, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire l’incontro del Bentegodi scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Verona-Foggia, i precedenti. I precedenti tra le due squadre riguardanti le sfide del ‘Bentegodi’ sono ben 22 con un bilancio nettamente in favore degli scaligeri con 13 vittorie, 9 pareggi e 0 vittorie del Foggia. L’ultimo incontro giocato a Verona risale alla Coppa Italia 2016-17, incontro che fu vinto proprio dal Verona per 2-1, mentre la gara d’andata si concluse 2-2 allo ‘Zaccheria’.