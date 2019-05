Vinci i biglietti per UEFA Euro 2020

Dal 12 giugno al 12 luglio si potranno inoltrare le richieste per acquistare i primi 1,5 milioni di biglietti per UEFA EURO 2020. In totale ci saranno a disposizione 3 milioni di biglietti e 2,5 milioni – l’82% del totale – verranno venduti direttamente ai tifosi.



Un altro milione di biglietti verrà venduto ai tifosi delle nazioni partecipanti al torneo dopo il sorteggio della fase finale, che si terrà il prossimo 30 novembre. Ulteriori biglietti saranno trattenuti per la vendita ai tifosi delle squadre che andranno agli spareggi per UEFA EURO 2020 (in programma il 26 e il 31 marzo 2020).



Durante la prima finestra di vendita – cui si potrà accedere da tutto il mondo su EURO2020.com – per tutte le partite e le categorie dove la richiesta supererà l’offerta, i biglietti verranno assegnati tramite un sorteggio equo e trasparente. Per l’occasione, la UEFA ha garantito che tutti i tifosi che creeranno un account per l’acquisto di biglietti per EURO 2020 su euro2020.com/tickets tra il 19 maggio e l’11 giugno 2019, parteciperanno automaticamente ad un sorteggio che permetterà di vincere due biglietti gratuiti di prima categoria ad una partita di apertura di ogni stadio.

Un fortunato appassionato vincerà anche due biglietti gratuiti di prima categoria per la finale.

I vincitori saranno selezionati casualmente e verranno informati entro la fine di giugno 2019.