Allenatore Sampdoria, Pioli scavalca Di Francesco. Intrigo Bielsa

Con Marco Giampaolo ormai promesso sposo al Milan, la Sampdoria si guarda attorno alla ricerca di un nuovo allenatore. E’ risaputo che a Ferrero piace Stefano Pioli reduce dall’esonero non privo di polemiche con la Fiorentina; nonostante tutto il tecnico emiliano vanta un buon curriculum con le esperienze maturate al Parma, Sassuolo, Chievo, Bologna, Lazio e Inter.

Allenatore Sampdoria 2019: spunta la pista Di Francesco, ma circolano voci anche su Bielsa

La dirigenza blucerchiata sarebbe orientata in questa direzione anche se non vengono perse di vista altre piste: la prima porta a Eusebio Di Francesco fresco di esonero dalla Roma: l’idea “stuzzica” la società ma l’ingaggio di 3 milioni che percepiva nella Capitale frena gli entusiasmi: lo stesso tecnico avrebbe preso tempo. La pazza idea sarebbe Marcelo Bielsa; il “loca” dopo la cocente eliminazione ai play off in Championship del suo Leeds sarebbe in cerca di nuove avventure. Bielsa, nonostante il suo blasone potrebbe essere una scelta azzardata in casa blucerchiata.

In settimana potrebbe arrivare la svolta, nel frattempo domani a Milano è previsto l’atteso incontro tra Giampaolo e il presidente Ferrero che sancirà la fine del rapporto. Successivamente il tecnico campano firmerà per il Milan un biennale con opzione per il terzo con opzione per il terzo percependo 2 milioni netti a stagione.

Oltre al mercato si guarda anche alle vicende societarie: secondo ultime indiscrezioni Aquilor sarebbe pronto a formulare un’offerta. In attesa di fatti concreti la società di Corte Lambruschini comincia a preparare la Sampdoria che verrà.