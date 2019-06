Amichevoli estive 2019: il programma dei match per le squadre di Serie A

Le notti lunghe e calde del calciomercato continuano così come le foto in abbondanza sui social dei calciatori in vacanza dopo le fatiche di una stagione davvero ricca di impegni. Tempo di vacanze e relax, insomma. Tuttavia le squadre della Serie A sono pronte a scendere in campo per il ritiro di inizio stagione e per le amichevoli in vista della preparazione ad un’altra stagione da protagonisti. In attesa di vedere il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri e dei grandi colpi della dirigenza, è uscito da tempo il calendario dei prossimi impegni dei bianconeri, che scherzo del destino affronteranno l’ex e attuale tecnico dell’Inter Antonio Conte. Cominciamo con i bianconeri.

Amichevoli estive Serie A: il calendario dei campioni d’Italia

La Juventus ritorna alla Continassa intorno alla seconda settimana di luglio, in attesa della spedizione in terra d’Asia per giocare l’International Champions Cup, le cui gare saranno visibili in chiaro sul canale gratuito di Sportitalia. Il torneo inizierà in 18 luglio 2019. La prima sfida sarà giocata il 21 luglio contro la finalista della recente Champions League, il Tottenham. Il 24 luglio però c’è la grande sfida, il primo derby d’Italia della stagione e l’inedita sfida in Asia. Successivamente alla competizione, Cristiano Ronaldo e compagni faranno ritorno alla Continassa preparare l’amichevole di lusso contro i Colchoneros di Simeone. Un remake degli ottavi di finale, persi clamorosamente con polemica dall’Atletico Madrid. Le due sfide in Asia si giocheranno a Singapore mentre l’amichevole a Stoccolma.

Amichevoli estive Serie A: gli impegni delle milanesi

Molto simile il cammino estivo dei nerazzurri. Antonio Conte, dopo il ritiro partirà in simultanea con la Vecchia Signora in Asia, dove affronteranno sabato 20 luglio il Manchester United, successivamente Juventus e Psg. Il 4 agosto, in procinto di cominciare il campionato, l’Inter scenderà in campo contro il Tottenham per misurare i progressi della preparazione atletica. La prima amichevole in vista delle grandi sfide avverrà in terra svizzera contro il Lugano il 14 luglio 2019. L’ultima sarà a Valencia contro la squadra locale il 10 agosto.

Anche il Milan del neo tecnico Giampaolo si preparerà alla competizione asiatica: il 23 luglio contro il Bayern Monaco, poi un impegno più alla portata contro il Benfica il 29 luglio e la sfida allo United a Cardiff il 4 agosto.

Amichevoli estive Serie A: i match di Napoli, Roma, Lazio

Il Napoli targato Ancelotti sta prendendo forma in queste ore con i grandi colpi Rodriguez e Manolas. In riferimento al calcio giocato, l’esordio del nuovo Napoli avverrà il 13 luglio contro il Benevento alle ore 19:00. Successivamente dopo 10 giorni i partenopei affronteranno la Cremonese sperando di vedere già James con la maglia azzurra. L’estate napoletana però entra nel vivo il 28 luglio quando Insigne e compagni affronteranno i campioni uscenti della scorsa Champions League e protagonisti principali dell’eliminazione del Napoli dalla competizione. Napoli contro Liverpool prometterà spettacolo tra due squadre che amano giocare. Il 4 agosto i partenopei voleranno alla volta di Marsiglia dove sfideranno la squadra di casa al Velodrome. Successivamente si volerà oltreoceano per sfidare in un doppio confronto il Barcellona. Il 7 agosto 2019 a Miami il primo match mentre il secondo il 10 agosto 2019 in Michigan.

Per la Roma inizia invece un nuovo ciclo senza De Rossi in campo e Francesco Totti alla dirigenza. Sarà un’estate calda e del tutto incerta in attesa di giocare il preliminare di Europa League, poiché tutto dipenderà dal Milan. Se dovesse farlo Fonseca si riunirà con la squadra a fine giugno altrimenti si slitterà di due settimane. Il debutto nel caso dovrebbe avvenire il 25 luglio 2019 contro la vincente tra Debrecen- Kukesi. Per l’altra squadra capitolina, invece sono ore calde per ridefinire gli assetti tecnici dopo le voci su un addio di Milinkovic e il sogno difficile chiamato Mandzukic. Le amichevoli per i biancocelesti inizieranno il 21 luglio 2019 contro la Triestina, che aprirà il cammino della nuova Lazio. Successivamente il 24 luglio sarà la volta di Entella, Bournemouth e Celta Vigo.

Per quanto riguarda le altre squadre di A l’Atalanta affronterà la Rappresentativa Città di Clusone il 14 luglio, il Brusaporto 20 luglio ed il 21 luglio il Renate. In terra inglese i bergamaschi affronteranno a fine mese lo Swansea e Norwich. Il 2 agosto invece sarà l’amichevole delle favole del recente passato e attuale. La sfida mette di fronte gli uomini di Gasperini e il Leicester. La Viola prepara il primo storico ritiro dell’era Commisso. Le amichevoli prenderanno il via il 10 luglio 2019 contro il Val di Fassa, successivamente dopo quattro giorni la Fiorentina affronterà il Real Vicenza, il 17 luglio il Chivas, poi il Bari, Benevento e il 21 luglio primo match di lusso contro l’Arsenal. Il 25 grande match in casa contro il Benfica. Il Genoa invece dopo una salvezza ottenuta con sudore e aver acquistato alla guida del Grifone il tecnico rivale della scorsa stagione all’Empoli Andreazzoli, scenderà in campo il 13 luglio ma la grande sfida ci sarà il 20 luglio 2019 alle ore 20:00 contro il Lione. Il Torino invece in attesa di sapere se festeggiare la partecipazioni in EL, scenderà in campo il 20 luglio contro il Bormiese e il 27 luglio contro la Pro Patria. Per il resto molte amichevoli devono ancora essere ufficializzate e definite, così come per le altre squadre del campionato.