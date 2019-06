Argentina-Colombia, non si può sbagliare. Prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Alle ore 00.00, allo stadio Arena Fonte Nova di Salvador, scenderanno in campo l’Argentina di Lionel Scaloni e la Colombia di Carlos Queiroz. Il match sarà visibile su Dazn. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo B, che comprende anche il Paraguay e il Qatar. La formula della Copa America 2019 prevede 12 squadre suddivise in 3 gironi da 4 ciascuno. Passano il turno le prime due di ogni raggruppamento, più le tre migliori terze. L’Argentina ha vinto 14 volte il trofeo, ma non vince la Copa America dal 1993. La Colombia dal 2001, unica occasione in cui i Cafeteros sono stati campioni del Sudamerica.

Argentina-Colombia, le probabili formazioni. QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Aguero unico terminale offensivo. Alle sue spalle un trio di trequartisti dalle qualità importanti come Lo Celso, Messi e Di Maria. Panchina iniziale per l’interista Lautaro Martinez e per lo juventino Dybala. In porta dovrebbe esserci Armani. QUI COLOMBIA – Queiroz, tecnico della Colombia, dovrebbe schierarsi a specchio dell’Argentina. 4-2-3-1 con Falcao ad agire da unica punta. Alle sue spalle Cuadrado, James Rodriguez e Muriel. A difendere i pali l’estremo difensore del Napoli, Ospina. Dovrebbe cominciare inizialmente in panchina Duvan Zapata, autentica sorpresa della scorsa Serie A dopo l’exploit in maglia atalantina. (Fonte: tuttomercatoweb.com)

Argentina-Colombia, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Colombia, info diretta tv e streaming. La Copa America 2019 potrà essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Argentina-Colombia è in programma alle ore 00.00 italiane (le ore 19 locali) della notte tra sabato 15 giugno e domenica 16 giugno.

Argentina-Colombia, i precedenti. L’ultimo confronto in Copa America tra le due nazionali è dei quarti di finale 2015, vinse l‘Albiceleste ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. La Colombia non batte l’Argentina dal 21 novembre 2007, Qualificazioni Mondiali. Finì 2-1 per i Cafeteros con le reti di Bustos e Moreno a ribaltare il gol iniziale di Messi. Ultimo successo dell‘Argentina nei 90 minuti è del 16 novembre 2016. Si trattava sempre di Qualificazioni Mondiali, vittoria per 3-0 dell’Albiceleste con reti di Messi, Di Maria e Pratto.