Argentina-Giappone, esordio mondiale. Fase a gironi del Campionato del Mondo Femminile di calcio in corso di svolgimento in Francia. Nel Gruppo D oggi alle ore 18 ci sarà l’esordio dell’Argentina e il Giappone. Allo stadio Parco dei Principi di Parigi scenderanno in campo le sudamericane del c.t. Luis Nicosia e le asiatiche di Asako Takamura. In questo girone è già stata giocata una partita, ieri tra Inghilterra e Scozia. Hanno vinto le inglesi per 3-0, andando provvisoriamente in testa al raggruppamento. Il Mondiale Femminile prevede 24 partecipanti. Le squadre sono divise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno: passano agli ottavi di finale le prime due di ogni girone e le 4 migliori terze.

Argentina-Giappone, le probabili formazioni. QUI ARGENTINA – Queste le undici probabili giocatrici che Nicosia manderà in campo per l’esordio mondiale contro il Giappone, (4-2-3-1): Correra; Sachs, Barroso, Cometti, Stabile; Santana, Benitez; Larroquette, Banini, Bonsegundo; Jaimes. QUI GIAPPONE – Queste le probabili undici giocatrici che la c.t. nipponica Takamura metterà in campo dall’inizio contro l‘Argentina, (4-4-2): Yamashita; Ichise, Kumagai, Minami, Sameshima; Nakajima, Sugita, Hasegawa, Shimizu; Momiki, Kobayashi.

Argentina-Giappone, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Giappone, info tv e streaming. Il Campionato del Mondo Femminile di calcio può essere seguito su Sky Sport, con la Rai che trasmetterà le partite dell’Italia in questa prima fase. Il match di oggi sarà visibile su Sky Sport Mondiali (Sky Sport 2), a partire dalle 18. Per quanto riguarda internet la sfida tra Argentina e Giappone potrà essere seguita anche su Sky Go. Il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky, fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Non solo Argentina-Giappone, alle ore 21 ci sarà anche Canada-Camerun. Questa sfida è valida per il Gruppo E. L’Italia del c.t. Milena Bertolini tornerà in campo il prossimo 14 giugno.