Argentina-Mali Under 20, chi contro l’Italia ? Ottavi di finale del Campionato Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Alle ore 20.30, allo Stadion Miejski di Bielsko-Biała, scenderanno in campo l’Argentina di Fernando Batista e il Mali di Mamotou Kane. I sudamericani si sono qualificati agli ottavi di finale vincendo il proprio Girone, quello F, davanti a Corea del Sud, Portogallo e Sudafrica. Gli africani invece sono passati come secondi nel Gruppo E, dietro la Francia e davanti a Panama e Arabia Saudita. Si gioca in partita unica. In caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente di questo incontro troverà nei quarti di finale l‘Italia. Match che si giocherà sabato 8 giugno.

Argentina-Mali Under 20, come seguire il match in tv e in streaming

Argentina-Mali Under 20, info streaming e diretta televisiva. Come tutto il Mondiale Under 20 di Polonia 2019 anche il match di oggi, ore 20.30, potrà essere seguito su Sky. In particolare il derby sudamericano degli ottavi di finale sarà visibile su Sky Sport Mondiali (202 del telecomando Sky). Per quanto riguarda internet la partita potrà essere seguita attraverso Sky Go, il servizio gratuito per gli abbonati Sky e fruibile per pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Non solo Argentina-Mali Under 20, oggi ci saranno altri ottavi di finale da disputare: Francia-Usa (ore 17.30) e Giappone-Corea del Sud (20.30).