Argentina-Paraguay 1-1, Messi non basta. Un rigore di Messi evita un’altra sconfitta all’Albiceleste, che è quasi fuori dalla Copa America. Il Paraguay impone il pareggio agli uomini di Scaloni e sbaglia anche un rigore con Gonzalez.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ARGENTINA-PARAGUAY| COPA AMERICA

Argentina-Paraguay, non si può sbagliare. Seconda giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Nella notte tra oggi 19 giugno e domani 20 giugno scendono in campo l‘Argentina e il Paraguay. Le due squadre sono inserite nel Gruppo B, insieme a Colombia e Qatar. Il match sarà visibile su Dazn. L’Albiceleste ha perso il match d’esordio, 0-2 contro i Cafeteros colombiani. Il Paraguay ha invece pareggiato, per 2-2, contro il Qatar. Due risultati che obbligano le due nazionali a cercare la vittoria in una partita da dentro o fuori in pratica. Si gioca allo stadio Minerao di Belo Horizonte e il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.30 locali (le 2.30 del 20 giugno in Italia). Alle 23.30 italiane di questa sera ci sarà l’altra partita di questo raggruppamento, Colombia-Qatar.

Argentina-Paraguay, le probabili formazioni. QUI ARGENTINA – Il c.t. Scaloni pare intenzionato a confermare in toto l’undici sconfitto dai Cafeteros. Pezzella-Otamendi la coppia centrale davanti ad Armani, protetta ai lati da Saravia (l’alternativa è Militon Casco) e Tagliafico. Rodriguez e Paredes in regia, confermato Di Maria a sinistra con Lo Celso sempre favorito per l’out di destra. Verso un’altra esclusione gli italiani Dybala, Lautaro e De Paul: toccherà ancora a Messi e Aguero guidare l’attacco dell’Albiceleste. QUI PARAGUAY – Rientra Gustavo Gomez, che sarà presumibilmente preferito a Balbuena in coppia con Alonso. Valdez (più di Escobar) e Arzamendia sulle corsie. Berizzo potrebbe sparigliare le carte a centrocampo: possibile il sacrificio di Ortiz in favore di Sanchez, che agirebbe al fianco di Rojas. Poi solo conferme: Almiron raccordo con Pérez e Dominguez ai suoi lati, il riferimento centrale sarà Cardozo. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Argentina-Paraguay, come seguire il match in tv e streaming

Argentina-Paraguay, info diretta tv e streaming. La Copa America 2019 potrà essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Argentina-Paraguay è in programma alle ore 2.30 della notte italiana tra oggi 19 giugno e domani 20 giugno. Si gioca allo stadio Minerao di Belo Horizonte, dove saranno le ore 21.30 locali.