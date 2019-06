Asse Roma-Napoli: Manolas e Diawara fanno le valigie

Nelle ultime ore Roma e Napoli si stanno accordando su vari affari che interessano il greco Kostas Manolas e il guineano Amidou Diawara. Per quanto riguarda il primo l’ufficialità di trasferimento alla squadra partenopea è solo una questione di tempo, invece per il mediano impegnato attualmente nella Coppa d’Africa, si sta iniziando a parlare di un trasferimento nella capitale. Non si tratta di uno scambio tra le due squadre, bensì di due trattative differenti tra loro. Infatti per il centrale Manolas che andrà ad affiancare Kalidou Koulibaly, formando un reparto difensivo d’acciaio, sembra che De Laurentis sia disposto a sborsare i 36 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece Diawara l’affare si aggirerebbe sui 18/20 milioni di euro.

A Napoli i tifosi sono entusiasti di dare il benvenuto ad un difensore centrale blasonato quale è Kostas Manolas, sicuro già che l’affare andrà in porto. Non per altro tra le strade di Napoli si possono già vedere e comprare le prime statuette da Presepe del greco. Vedendo invece l’altra faccia della medaglia,a Roma i tifosi temono sia un altro flop di mercato a cui sono abituati da fin troppo tempo, pensando che Diawara non sia un nome tanto grosso quanto deve esserlo per rialzare la squadra.