Atalanta-Torino Primavera, finale per una sola. Playoff Scudetto del Campionato Primavera 2018/2019. Alle ore 20.45, allo stadio Ennio Tardini di Parma, scenderanno in campo l‘Atalanta di Massimo Brambilla e il Torino di Federico Coppitelli. I granata hanno eliminato la Fiorentina nei quarti di finale, mentre i nerazzurri erano qualificato di diritto per la semifinale. In caso di parità, al termine di ogni gara di semifinale, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio dell’incontro dovesse rimanere ancora in parità, si qualifica alla finale la squadra meglio classificata (l’Atalanta in questo caso) al termine della prima fase (non è prevista l’esecuzione dei calci di rigore). La seconda semifinale vedrà domani in campo Inter e Roma.

Atalanta-Torino Primavera, i precedenti in stagione. Le due squadre si sono già affrontate 4 volte in stagione, 2 in campionato e 2 in Coppa Italia. Il primo scontro stagionale è del 15 dicembre scorso, fu uno spettacolare 3-3 con l’Atalanta padrona di casa. Il 6 febbraio c’è stata l’andata della semifinale di Coppa Italia, vittoria interna dei bergamaschi per 4-3. Il 6 marzo c’è stata la vittoria del Torino al ritorno per 2-0, con i granata qualificati dunque per la finale. Pareggio per 1-1 il 6 maggio, nella partita di ritorno per la regular season del campionato.

Atalanta-Torino Primavera, come seguire il match in tv e streaming

Atalanta-Torino Primavera, info diretta tv e streaming. Come tutta la stagione del Campionato Primavera 2018/2019 anche il match di oggi potrà essere seguito in chiaro su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre). Lo scontro tra i giovani nerazzurri e granata potrà essere seguito su Sportitalia.it, sito ufficiale della stessa emittente. Domani, alle ore 20.45, la seconda semifinale dei Playoff Scudetto Primavera quella tra Inter e Roma.