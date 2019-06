Belgio-Italia, la partita che deciderà il destino della nostra Under 21

Belgio e Italia si affronteranno stasera nell’ultima gara valida per il girone A degli Europei Under 21 (diretta ore 21 su Rai 1 e Sky Sport dal “Mapei Stadium” di Reggio Emilia). Una partita decisiva soprattutto per i nostri ragazzi che, dopo la sconfitta di mercoledì sera contro la Polonia, si giocano il passaggio alle semifinale, con un orecchio puntati a ciò che succederà nell’altra gara del girone, Spagna-Polonia.

Belgio, battere l’Italia per concludere degnamente il girone

Tutto ormai deciso, invece, per l’Under 21 del Belgio, reduce da due sconfitte in altrettante gare (3-2 all’esordio contro la Polonia, 2-1 contro la Spagna. La qualificazione alle semifinali è ormai un miraggio per la rappresentativa belga, ultima nel girone con 0 punti, in un Europeo a 12 squadre nel quale si qualificano le prime di ogni girone e la migliore seconda. La partita contro l’Italia padrona di casa, serve ai belgi solo per salvare l’onore, al contrario dei nostri ragazzi che, invece, hanno molto da perdere.

Belgio Under 21, scopriamo meglio i nostri avversari

L’Under 21 belga vanta una semifinale nell’edizione del 2007 e una eliminazione al primo turno nel 2002. Nelle altre edizioni degli Europei Under 21, invece, non si sono mai qualificati. Attualmente, la selezione è allenata da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Johan Walem, ex centrocampista di Parma, Udinese, Torino e Catania. Nelle due gare precedenti, Walem ha adottato un 4-2-3-1 come modulo di gioco. La squadra è composta quasi totalmente da giocatori della Jupiler Pro League, il massimo campionato belga. Sono cinque i giocatori della rosa che militano all’estero: l’attaccante Mbenza (in prestito all’ Huddersfield dal Montpellier), l’attaccante Iseka (Tolosa), il centrocampista Lukebakio (di proprietà del Watford), il centrocampista genoano Omeonga e il centrocampista Mangala (Amburgo, in prestito dallo Stoccarda). A questi, si aggiunge l’ex Chievo e Avellino, Bastien.

Vietato sottovalutare il Belgio

Battere il Belgio è impresa fattibile per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, ma la partita precedente insegna che non si può sottovalutare nessun avversario. Soprattutto ora che l’Italia non è totalmente padrona del suo destino. Dal canto suo, il CT belga Walem vede smarrito l’obbiettivo di tornare nella sua Udine da finalista, ma ci terrà a salutare la competizione nel migliore dei modi.