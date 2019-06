Belgio-Italia Under 21 streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match oggi 22 giugno

Belgio-Italia è la terza partita in programma oggi per la Nazionale Italia allenata da Gigi Di Biagio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia gli Azzurrini affrontano la Polonia, fischio d’inizio ore 21. Gli azzurrini hanno bisogno di vincere e sperare: dopo aver battuto la Spagna sono caduti a sorpresa contro la Polonia, dunque non sono padroni del loro destino perché un pareggio polacco ci farebbe comunque arrivare secondi, e a quel punto bisognerebbe considerare i risultati negli altri gruppi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni delle due squadre e la diretta televisiva del match.

Vincere o perdere per il Belgio non cambia poiché sono già aritmeticamente eliminati, anche se vorrà lasciare il nostro Paese con un risultato positivo. Il tecnico Walem ha pochi dubbi e schiererà il 4-2-3-1 con De Wolf a difendere i pali; in difesa Cools e Cobbaut saranno gli esterni, mentre al centro agiranno Bushiri, che giocherà al posto di Faes, e Bornauw; a centrocampo possibile maglia da titolare per Omeonga che andrebbe a giocare al fianco di Mangala; davanti Mbenza, Bastien e Lukebakio saranno i trequartisti alle spalle dell’unica punta Schrijvers.

PROBABILE FORMAZIONE BELGIO (4-2-3-1): De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; Omeonga, Mangala; Mbenza, Bastien, Lukebakio; Schrijvers. All.: Walem

Dopo la sconfitta contro la Polonia nella gara di mercoledì, gli Azzurrini sono costretti a vincere questa sera davanti al pubblico del Mapei Stadium per continuare il cammino verso la finale. Il tecnico Di Biagio dovrebbe schierare il 4-3-3 con Meret in porta; in difesa Calabresi potrebbe tornare titolare, mentre dall’altra parte scalpita Pezzella che insidia Dimarco mentre Bastoni se la deve vedere con Romagna e Bonifazi per il ruolo di centrale al fianco di Mancini; a centrocampo Barella e Pellegrini saranno gli esterni con la regia affidata a Mandragora; in attacco tridente formato da Chiesa, Cutrone e Kean.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Kean. All.: Di Biagio

Questa la terna arbitrale della sfida Belgio-Italia: arbitra l’incontro il sign. Srdjan Jovanović, assistenti i sign. Uroš Stojković e Milan Mihajlović, IV Ufficiale il sign. István Kovács. Alla V.A.R. designati Christian Dingert e Tobias Stieler.

Belgio – Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 HD

Belgio-Italia Under 21, info tv e streaming. La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione, e per la fase finale dell’ Europeo Under 21 ha predisposto un palinsesto dedicato: tutte le partite degli azzurrini, come detto, saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Anche il match di questa sera potrà essere seguito sul primo canale della rete nazionale. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile gratuitamente sul sito www.raiplay.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento.

La sfida tra gli Azzurrini e i belgi sarà possibile ascoltarla anche in diretta su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport a partire dalle ore 20.55 con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Claudio Sala in diretta dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Previsti collegamenti anche con l’eventuale gara 7 di basket tra Venezia e Sassari.