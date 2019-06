Marcelo Bielsa, “El loco” non smette mai di stupire

Marcelo Bielsa, il “loco” di nome di fatto. L’allenatore argentino è considerato uno degli allenatori più preparati, ma anche il più stravagante. Il sessantatreenne, attualmente in forza al Leeds United dove ha sfiorato una promozione in Premier League, ci ha abituato a comportamenti bizzarri e richieste alquanto folli. Anche in questo caso, non è stato da meno.

Bielsa e la sua guerra contro il Lille

Prima di parlare dell’ennesima follia del “loco”, però, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare al 2017, quando Bielsa allenava i francesi del Lille. Bielsa fu chiamato nel febbraio 2017 alla guida del club, per poi essere esonerato nel dicembre dello stesso anno per essersi recato in Cile senza autorizzazione della società per andare a trovare un suo amico in fin di vita. Un esonero mal digerito dal tecnico che, da allora ha intrapreso una “guerra” contro la sua ex squadra. Una guerra che si è arricchita con un’altra mossa stravagante dell’allenatore di Rosario.

El loco Bielsa e la folle richiesta di risarcimento al Lille

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese “The Sun“, infatti, Marcelo Bielsa avrebbe chiesto un risarcimento al club di Lilla da ben 19 milioni di euro. Una cifra folle che lo stravagante allenatore ha chiesto alla società transalpina puntando sui soldi incassati (o da incassare) dalle cessioni dei “big” della squadra. Da Kevin Malcuit (ceduto al Napoli l’estate scorsa per 13 milioni) all’attaccante ivoriano Nicolas Pépé, possibile partente e valutato addirittura 70 milioni di euro. Una sorta di “risarcimento” non sulle cessioni, ma sul rendimento dei calciatori che, secondo Bielsa, avvalorerebbe l’ingiustizia del suo esonero. Non solo, ma sempre secondo il Sun, l’allenatore chiederebbe attraverso i suoi legali un ulteriore indennizzo al Lille per “danno all’immagine“. L’ennesima follia di Marcelo Bielsa, un “matto” di soprannome e di fatto.