Bologna, Mihajlovic rinnova fino al 2022

La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Sinisa Mihajlovic ha rinnovato il suo contratto stipulando un triennale con un ingaggio da 2 milioni di euro netti. Dopo la stupenda cavalcata di questa stagione nel quale il tecnico serbo ha preso la squadra da una possibile retrocessione fino a portarla al decimo posto, lo stesso ha deciso di proseguire la sua avventura a Bologna con l’entusiasmo di tutti i tifosi.

Contento il presidente Joey Saputo che ha dichiarato in poche righe: “E’ un momento importante per il nostro club. L’accordo con Sinisa è sulla base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere, e credo sia il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi.”

Gli fa eco Mihajlovic: “Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perchè la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia col presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati.”

Con queste parole di stima reciproca ora è tempo di pensare al mercato: con le ufficializzazioni dei riscatti di Sansone e Soriano dove il costo dei cartellini si è aggirato sui 15 milioni, il Bologna conta di chiudere con Orsolini e provare l’assalto a Lyanco. Per quest’ultimo non sarà facile ma un tentativo col Torino si farà; quasi certa ora la permanenza di Palacio e poi di conseguenza se si vorrà puntare in alto dovranno essere acquistati altri giocatori di spessore. Il tempo c’è e con Mihajlovic e la squadra l’appuntamento sarà l’11 luglio per partire alla volta di Castelrotto dove si svolgerà la prima parte del ritiro.