Brasile-Bolivia, via alla Copa America. Nella notte tra venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno scatta in Brasile l’edizione 2019 della Copa America. Il massimo trofeo internazionale per nazionali sudamericane è giunto alla 46esima edizione. I match saranno visibili su Dazn. La squadra campione in carica è il Cile, che ha alzato al cielo le ultime due Copa America. Sarà l’ultima volta che si disputerà in anni dispari. La Copa America si rigiocherà anche nel 2020, poi verrà disputata ogni 4 anni. Come gli Europei e i Mondiali. Sono 12 le squadre partecipanti, suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. In questa edizione della Copa America ci sarà anche la partecipazione di Giappone e Qatar. Per i qatarioti si tratta dell’esordio assoluto nella Copa, mentre i nipponici sono per la seconda volta protagonisti.

Brasile-Bolivia, le probabili formazioni. QUI BRASILE – Tite si affida al 4-2-3-1 per provare a inserire maggior fantasia in zona offensiva. L’unico dubbio riguarda il ruolo di prima punta, parte leggermente favorito Gabriel Jesus rispetto a Roberto Firmino. A caccia della definitiva consacrazione l’attaccante del Manchester City dopo una stagione in chiaroscuro e chiusa bene nella finale di FA Cup. Linea di trequarti dove ovviamente trova posto Philippe Coutinho, il blaugrana sarà affiancato da Richarlison e David Neres. Quest’ultimo ha preso il posto di Neymar nelle gerarchie di Tite. In difesa ovviamente Dani Alves con Filipe Luis a sinistra preferito ad Alex Sandro, coppia di centrali invece formata da Marquinhos e Thiago Silva. QUI BOLIVIA – Eduardo Villegas, commissario tecnico dallo scorso febbraio, si affida anche lui al 4-2-3-1 per quest’esordio di fuoco. Non potrà mancare Marcelo Moreno, leggenda in Sudamerica e da diversi anni in Cina. Dietro il bomber spazio per Justiniano mentre sulle corsie laterali ci saranno Chumacero e l’interessante Saavedra. Manovra affidata a Raul Castro, numero dieci del The Strongest che sarà affiancato da Samuel Galindo. Nella difesa a quattro ci saranno i due Bejarano, Diego lungo la corsia di destra e Marvin sul versante opposto. Occhi per il centrale Haquin, partito alla volta del Messico dopo l’esperienza all’Oriente Petrolero. In porta ovviamente l’intoccabile Carlos Lampe, ex Boca Juniors e adesso tornato in Bolivia per vestire la maglia del San Jose. (Fonte: Tuttomercatoweb.com).

Brasile-Bolivia, come seguire il match in diretta televisiva e streaming

Brasile-Bolivia, info diretta tv e streaming. La Copa America 2019 potrà essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Brasile-Bolivia è in programma alle ore 2.30 della notte italiana tra venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno. Si gioca allo stadio Moroumbi di San Paolo, dove saranno le ore 20.30 locali.

Brasile-Bolivia, i precedenti. L’ultimo confronto diretto tra le due nazionali è del 5 ottobre 2017, fu uno 0-0 in un match valido per le Qualificazioni Mondiali a Russia 2018. L’ultima vittoria verdeoro è del 7 ottobre 2016: un 5-0 con reti brasiliane di Neymar, Coutinho, Filipe Luis, Gabriel Jesus e Firmino. La Bolivia non batte il Brasile dall’11 ottobre 2009, Qualificazione Mondiali a Sudafrica 2010: finì 2-1 per i boliviani.