Brasile-Paraguay, non si può sbagliare. Quarti di finale della Coppa America 2019. Alle ore 2.30 italiane, nella notte tra oggi 27 giugno e domani 28 giugno, scenderanno in campo il Brasile e il Paraguay, si gioca all’Arena do Gremio di Porto Alegre. La Selecao brasiliana ha vinto il proprio raggruppamento, arrivando davanti a Venezuela, Perù e Bolivia. Il Paraguay, inserito nel Gruppo B, si è qualificato come una delle due migliori terze. L‘Albirroja è arrivata dietro Colombia e Argentina. Il Brasile è ancora imbattuto in queste edizione della Coppa America. Si gioca in partita unica, in caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente di questo match trova in semifinale la vincente di Venezuela-Argentina.

Brasile-Paraguay, le probabili formazioni. QUI BRASILE – Tite non dovrebbe regalare grosse sorprese. Rispetto all’ultimo match dovrebbe esserci un solo cambio in mediana, dove Fernandinho potrebbe prendere il posto di Casemiro nella posizione accanto ad Arthur. Quindi ancora 4-2-3-1, con Firmino in attacco supportato da Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton. QUI PARAGUAY – Il c.t. Osorio vuole provare a fare il miracolo contro i padroni di casa. Per quanto riguarda la formazione, confermato il 4-4-1-1 di partenza e quasi sicuramente in toto l’undici che ha perso con la Colombia. Per cui davanti ci sarà Cardozo, con Almiron alle sue spalle. In difesa l’ex Milan Gustavo Gomez e l’ex Roma Piris. (Fonte:Tuttomercatoweb.com).

Brasile-Paraguay, come seguire il match in tv e streaming

Brasile-Paraguay, info tv e streaming. La Copa America 2019 può essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Brasile-Paraguay è in programma alle ore 2.30 della notte italiana tra oggi 27 giugno e domani 28 giugno. Si gioca allo stadio Arena do Gremio di Porto Alegre, dove saranno le ore 21.30 locali. L’ultimo confronto tra le due nazionali è del 29 marzo 2017. Si trattava di Qualificazioni Mondiali a Russia 2018: vittoria del Brasile per 3-0, con reti di Coutinho, Neymar e Marcelo. Il Paraguay non batte la Selecao dal giugno 2008: un 2-0 firmato da Roque Santa Cruz e Cabanas.