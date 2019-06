Brasile-Venezuela 0-0, niente gol per la Selecao. Un pareggio senza reti che rallenta la corsa dei verdeoro nella Copa America 2019. Var protagonista con 2 gol annullati.

VIDEO HIGHLIGHTS DAZN BRASILE-VENEZUELA | COPA AMERICA 2019



Brasile-Venezuela, altra festa verdeoro? Seconda giornata della fase a gironi della Copa America 2019. Nella notte italiana tra martedì 18 giugno e mercoledì 19 giugno, alle ore 2.30, scenderanno in campo il Brasile di Tite e il Venezuela di Rafael Dudamel. Il match è visibile è Dazn. Le squadre sono inserite nel Gruppo A, insieme a Bolivia e Perù. Il Brasile al debutto ha battuto per 3-0 la Bolivia, mentre il Venezuela ha impattato per 0-0 contro il Perù. Dei tre gironi da quattro squadre di cui è composta la Copa America 2019 si qualificano le prime 2 di ogni girone e le 2 migliori terze. Si giocherà allo stadio Fonte Nuova di Salvador, quando saranno le ore 21.30 locali.

Brasile-Venezuela, le probabili formazioni. QUI BRASILE – Conferme ed un solo cambio per Tite, il commissario tecnico della Selecao infatti non dovrebbe stravolgere la formazione che ha vinto contro la Bolivia nella partita inaugurale. Era rimasto in panchina Arthur per precauzione, a quattro giorni di distanza arriverà l’occasione dal primo minuto per il centrocampista del Barcellona. Gli lascerà il posto Fernandinho, mentre il centrocampo sarà completato da Casemiro e Coutinho, doppietta all’esordio per lui. In difesa la coppia del PSG formata da Thiago Silva e Marquinhos con Dani Alves a destra e Filipe Luis, sempre favorito su Alex Sandro, a sinistra. Davanti non cambia nulla Roberto Firmino vertice del tridente affiancato da Richarlison e David Neres. Panchina per Gabriel Jesus. QUI VENEZUELA – 4-3-3 o 4-5-1, probabilmente Rafael Dudamel opterà per il secondo coprendo il più possibile la porta di Wilker Farinez. Il giovane portiere venezuelano è rimasto imbattuto anche grazie al VAR, è considerato uno dei migliori estremi difensori sudamericani ed ha attirato le attenzioni del Barcellona. Davanti al portiere dei Millonarios spazio per la coppia di centrali difensivi formata da Chancellor e Villanueva mentre sulle corsie esterne confermato Rosales con Hernandez a sinistra per prendere il posto dello squalificato Mago. Jhon Murillo e Savarino si abbassano lungo la linea dei centrocampisti che sarà guidata dal General Tomas Rincon, al fianco del mediano del Torino spazio per Herrera e Moreno. Davanti Salomon Rondon unica punta, ancora panchina per Josef Martinez.

Brasile-Venezuela, info tv e streaming. La Copa America 2019 potrà essere seguita in esclusiva su Dazn, la piattaforma che opera su internet. Dazn da la possibilità di provare un mese assolutamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Brasile-Venezuela è in programma alle ore 2.30 della notte italiana tra martedì 18 giugno e mercoledi 19 giugno. Si gioca allo stadio Arena Fonte Nuova di Salvador, dove saranno le ore 21.30 locali.