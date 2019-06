Buffon torna alla Juventus? C’è la proposta da parte dei bianconeri

Il finale di carriera di Gigi Buffon sembrava virare verso il Portogallo, destinazione Oporto. Invece no. Il portiere campione del mondo 2006 potrebbe tornare in Italia, proprio a quella squadra che tanto gli ha dato: la Juventus.

Dopo un anno piuttosto negativo al PSG, l’estremo difensore italiano vuole concludere nel migliore dei modi la sua lunga storia da calciatore e la società bianconera – secondo gli ultimi rumors – sarebbe disposta a offrirgli un contratto di un anno come vice Szczesny e un futuro da dirigente. La personalità di Buffon ha un grande peso nella Juventus e Sarri vuole inserirlo in questa sua prima stagione a Torino.

Ancora non è chiaro il suo futuro da dirigente nella Juventus, ma molto probabilmente questa sarà l’ultima stagione da giocatore per Buffon. Il nodo da sciogliere maggiore sarà Mattia Perin. Dopo una stagione da riserva, l’ex Genoa non vuole finire per fare il terzo portiere e quindi dovrà essere ceduto in caso di arrivo di Buffon. Perin vuole giocare per non perdere la Nazionale e siccome in questa stagione non è stato protagonista per via dell’esplosione di Szczesny, cambiare aria forse sarebbe la scelta migliore. La Roma sta seguendo con attenzione la situazione Perin, dopo una stagione non convincente da parte dello svedese Olsen.