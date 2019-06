Buffon verso il Porto? L’italiano potrebbe sostituire Casillas

Futuro in Portogallo per Gianluigi Buffon? Il portiere italiano ha da poco lasciato il PSG dopo un’annata non proprio entusiasmante e ora è pronto a ripartire. Nei giorni scorsi, rumors lo volevano vicino all’appendere le scarpe al chiodo, magari con un ruolo dirigenziale nella Juventus. Invece pare che i portoghesi del Porto vogliano il portiere italiano per la prossima stagione. I vice campioni di Portogallo sono stati costretti a rinunciare alle prestazioni di Iker Casillas, colpito da infarto mesi fa. Buffon, grande amico dell’estremo difensore spagnolo, potrebbe essere il sostituto ideale data la sua esperienza e la innata classe che lo contraddistingue. Inoltre, Gigi avrebbe l’opportunità di giocare un’altra Champions League anche se il Porto difficilmente potrà competere per assicurarsi la Coppa dalle grandi orecchie.

In questo momento, l’ipotesi Porto pare quella più probabile per Buffon ma altre offerte potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Magari dagli USA dove il suo ex compagno di Nazionale, Daniele De Rossi, pare essere vicinissimo ai Los Angeles FC, squadra capolista nel gruppo Ovest di MLS con 7 punti di vantaggio sui Galaxy di Ibrahimovic. Nonostante i 41 anni di età, Buffon continua a essere in cima alle liste di calciomercato dei più grandi club mondiali. Eterno Gigi.