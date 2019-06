Fervono i preparativi per la dea di Gasperini per la prossima stagione ed il colpo di mercato potrebbe essere l’acquisto del colombiano Luis Muriel di proprietà del Siviglia.L’accordo tra le società dista 15milioni di euro,che Percassi cercherà di perfezionare dopo una attenta valutazione di mercato.Nel contempo Duvan Zapata sarà un punto inamovibile nella prossima stagione con corposo rinnovo contrattuale da definire.

Bologna: i felsinei attraverso la figura di Walter Sabatini, stanno trattando il centrocampista Ronaldo Vieira dalla Sampdoria, giovane promettente di origini guineesi ma naturalizzato inglese, la cui valutazione attuale si aggira sui 5milioni di euro. C’è, poi, da risolvere la situazione di Pulgar, richiestissimo dalla Germania.

Brescia : il presidente Cellini tornato in A dopo le esperienze inglesi, sta allestendo una compagine che possa ottenere una comoda salvezza e punta gli occhi su 4 elementi chiave, come il portiere Dragowski, di propietà della Fiorentina, ma nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, il difensore Zapata del Milan, Giaccherini per l’attacco ed Hetemaj, dal Chievo, per rinforzare il centrocampo.

Cagliari: le uniche voci che ci giungono per ora sono: la conferma del forte portiere Cragno e l’interessamento per Traorè dall’Empoli.

Genoa: Preziosi, dopo la drammatica salvezza dello scorso campionato, ha deciso di cambiare il timoniere, sostituendo Prandelli, il cui contratto scadeva nel 2020, con l’ex mister dell’Empoli Andreazzoli, che per un niente, ha sfiorato la salvezza nella sfida contro L’Inter persa per un soffio, anche se non è stato ufficializzato l’ingaggio sarà sicuramente il prossimo allenatore.

Hellas Verona: dopo un anno di purgatorio, i veneti non riconfermeranno Aglietti, per affidare la guida all’esperto Juric.I pilastri della prossima annata saranno Bessa e Pazzini .

Inter: dopo il clamoroso acquisto di Antonio Conte la vera buona notizia è la permanenza di Nainggolan ad Appiano Gentile; per Icardi si prevede una cessione al miglior offerente e nel frattempo, si valutano tutte le piste a disposizione per allestire la squadra dei sogni.

Juventus: ancora da definire chi sarà il nuovo trainer, ma intanto la società si sta muovendo per acquistare Ndembele dal Lione e tentare il rientro di Pogba a Torino. In uscita si prevede la cessione o il prestito di Perin e Cuadrado al Milan e Cancelo ai Man.utd o al City.

Lazio: il vero acquisto di spessore è sicuramente la riconferma del d.s. Tare, tentato da un lungo corteggiamento del Milan ma alla fine, ha deciso di restare, ed è lui l’artefice del mosaico biancoceleste degli ultimi anni. La società si stà concentrando su Rodríguez Menendez del Malaga esterno di centrocampo con un passato nella cantera del Barcellona.

Lecce: il colombiano Ramirez è il primo rinforzo della società a cui ne seguiranno altri. Liverani punta sull’entusiasmo della piazza per allestire una buona squadra, e fare bella figura, e non soltanto da comparsa in serie A, dopo molti anni passati in B ed in lega pro.

Milan:piacciono i viola Mario Rui e Veretout, ma ancora non si trova un accordo valido. Suso sarà il vero dilemma da risolvere ,mentre in panchina andrà il mister Giampaolo. Le voci più insistenti parlano della cessione dei 3 portieri Reyna, Donnarumma e Plizzari da cui ricavarne un tesoretto e sistemare i conti.

Napoli: Adl cercherà di sostituire l’indimenticabile Hamsik con il sogno proibito di James Rodríguez che potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra. Intanto Mertens ha deciso di non rispondere alle sirene orientali per restare nel calcio che conta e dare il supporto ai partenopei anche nella prossima stagione.

Parma: dopo la risicata salvezza mai in discussione nella stagione trascorsa,i ducali tentano il bomber Petagna che dovrebbe tornare a

Bergamo dopo l’ottima annata a Ferrara con la Spal. Sepe e Grassi saranno riconfermati in prestito dal Napoli ,mentre Srna sarà ceduto all’Hjduk Spalato molto probabilmente.

Roma: l’unica certezza per ora è il nuovo allenatore Fonseca, che ancora non svela le sue mosse per potenziare la rosa che perderà certamente Dzeko e De Rossi oltre a Kolarov, quindi sarà tutto da rifondare per non ripetere la brutta stagione passata.

Sampdoria : acquistato il giovane talento Gonzalo Maroni dal Boca J.per la modica cifra(si fa per dire)di 15 milioni. Per la panchina l’ipotesi più gettonata è quella di Eusebio Di Francesco anche se niente è ufficiale per adesso.

Sassuolo: gli emiliani daranno vita ad una sinergia di mercato con l’ormai consolidato rapporto amichevole tra Squinzi ed il Milan attraverso lo scambio Sensi – Locatelli ed a un probabile accordo per avere Cutrone alla corte di De Zerbi.

Spal: gli spallini vorrebbero tenere Petagna, ma il riscatto dal prestito è troppo alto per le casse ferraresi (12milioni) e dovranno lasciarlo andare di nuovo a Bergamo, anche se pure la Lazio si sta interessando al quotato bomber e la sua valutazione va dai 15 ai 20 milioni di euro.

Torino: piace molto Kouamè del Genoa mentre Edera potrebbe tornare molto utile a Mazzarri ma la campagna acquisti è in fase di allestimento per poter avere certezze oggi.

Udinese: con il ritorno di P.Paolo Marino si pensa in grande a Udine e i Pozzo sempre nei limiti del loro budget, stanno allestendo una squadra che non soffra più come nelle ultime stagioni salvate dal provvidenziale arrivo del bravo tecnico Tudor che ha restituito serenità ai friulani. Nel prossimo mese sapremo dirvi con più notizie a nostra disposizione i nuovi acquisti e le cessioni delle squadre impegnate nella prossima serie A. A presto da Supernews.