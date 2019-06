Serie C playoff, programma dei match di ritorno del secondo turno nazionale

Serie C, spareggi playout

PLAY OUT GIRONI “A” e “C”

Gara 1

Andata

Lucchese-Cuneo 2-0 Sorrentino 3′, Zanini 13′



Paganese-Bisceglie 2-1 Piana 1′ (P), Scalzone 28 rig. (B), Scarpa 44′ (P)

Ritorno

Cuneo-Lucchese 0-1 Zanini 78′



Bisceglie-Paganese 4-3 2′ Starita (B), 9′ Cesaretti (P), 14′ aut. Stendardo (B), 20′ rig. Triarico (B), 37′ Parlati (B), 68′ Cesaretti (P), 74′ Alberti (P)

Cuneo e Paganese retrocedono in Serie D

Gara 2

Andata

Lucchese-Bisceglie 1-0 49′ Sorrentino

Ritorno: SABATO 8 GIUGNO 2019 (ore 20.30)

Bisceglie-Lucchese

La perdente dello spareggio retrocede in Serie D.

PLAY OUT GIRONE “B”

Gara 1

Andata

Virtus Verona-Rimini 1-0 Sirignano 34′

Ritorno

Rimini-Virtus Verona 2-0 Buonaventura 9′, Alimi 44′

Virtus Verona retrocesso in Serie D

A) In “gara 1”, le squadre meglio classificate giocano il ritorno in casa. A parità di gol complessivi segnati non valgono i gol in trasferta prevalgono le squadre meglio piazzate in regular season.

B) In “gara 2”, l’ordine delle gare andata-ritorno sarà determinato dal sorteggio. A parità di gol complessivi segnati non valgono i gol in trasferta saranno disputati due tempi supplementari e (eventualmente) i calci di rigore.

Per quanto riguarda i playoff la situazione è più complessa essendo 28 le squadre che giocheranno per le ultime due promozioni. Nel primo turno si affrontano le squadre dello stesso girone. Inizieranno i club classificati dal quinto al decimo posto: la squadra quinta classificata affronta la decima classificata, la sesta classifica affronta la nona classificata, la settima classificata affronta l’ottava classificata. Il primo turno dei playoff si gioca domenica 12 maggio in gara unica sul campo della squadra che nella stagione regolare ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica. Si qualifica la squadra vincente. In caso di pareggio, va avanti alla fase successiva la squadra meglio classificata, ossia quella che gioca in casa.

Serie C, playoff primo turno

Girone A

Pro Vercelli-Alessandria 3-1 Berra 8′ (PV), De Luca 31′ (A), Gazzi 61′ aut. (PV), Morra ’82 (PV)

Siena-Novara 0-1 Cacia ’79

Carrarese-Pro Patria 2-0 Tavano 54′, Piscopo 74′

Girone B

Monza-Fermana 2-0 Marchi 17′, Reginaldo 82′

Sudtirol-Sambenedettese 1-0 Morosini 74 rig.

Ravenna-Vicenza 1-1 Guerra 22′ (V), Nocciolini 34′ (R)

Girone C

Potenza-Rende 0-0

Virtus Francavilla-Casertana 1-0 Partipilo 19′

Reggina-Monopoli 1-1 Scoppa 37′ (M), Ungaro 79′ (R)

Serie C, regolamento primo turno:

Il primo turno dei playoff dei gironi si disputa in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si qualificherà la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Serie C, playoff secondo turno girone A

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce l’Arezzo che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Arezzo-Novara 2-2 Foglia 56′(A), Brunori Sandri 71′ (A), Pompeu da Silva 73′ (N), Eusepi ’82 (N)

Pro Vercelli-Carrarese 1-2 Gatto 57′ (PV), Caccavallo 82′ (C), Biasci 94′ (C)

Serie C, playoff secondo turno girone B

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce il Feralpi Salò che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Feralpisalò-Ravenna 0-0

Monza-Sudtirol 3-3 Brighenti 2′ (M), Marconi 22′ (M), Morosini 38′ (S), Vinetot 55′ (S), Turchetta 83′ (S), Armellino ’89 (M)

Serie C, playoff secondo turno girone C

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO (orari da definire) – Gara secca:

Alle tre vincitrici del primo turno si unisce il Catania che affronterà la peggio piazzata tra le altre tre formazioni. Si disputano due partite in gara secca, le due vincitrici accedano al primo turno dei playoff nazionali.

Catania-Reggina 4-1 Sarno 17′ (C), Salandria 19′ (R), Di Piazza 36′, 57′ (C), Marotta 81′ (C)

Potenza-Virtus Francavilla 3-1 Tiritiello 26′ (P), Piccinni 67′ (P), Lescano 70′ rig. (P), Puntoriere 87′ (VF)

Serie C playoff fase Nazionale, primo turno

ANDATA: domenica 19 maggio

Carrarese-Pisa 2-2 38′ Bentivegna (C), 52′ Valente (C), 69′ Masucci (P), 70′ Pesenti (P)

Monza-Imolese 1-3 38′ Bentivegna (C), 52′ Valente (C), 69′ Masucci (P), 70′ Pesenti (P)

Feralpisalò-Catanzaro 1-0 Maiorino 20′

Potenza-Catania 1-1 8′ Di Piazza (C), 91′ Carlos Franca (P)

Arezzo-Viterbese Castrense 3-0 16′ e 70′ Brunori (A), 90′ Benucci (A)

RITORNO: mercoledì 22 maggio

Pisa-Carrarese 2-1 Moscardelli 20′ (P), Cardoselli 27′ (C), Gucher 76′ (P)

Imolese-Monza 1-3 D’Errico 3′, 94′ (M), Lepore 41′ (M), De Marchi 72′ (I),

Catanzaro-Feralpisalò 2-2 Pesce 34′ (F), De Risio 52′ (C), Fischnaller 69′, Legati 89′ (F)

Catania-Potenza 1-1 Lescano 13′ (P), Di Piazza 78′ (C)

Viterbese Castrense-Arezzo 0-2 Belloni 55′, Pelagatti 66′

Si qualificano al turno successivo Pisa, Feralpi Salò, Arezzo, Imolese e Catania, quest’ultime due grazie al piazzamento migliore in classifica.

Pisa, Imolese e Catanzaro accedono direttamente a questa fase. Parteciperanno le sei vincitrici dei secondo turno dei playoff dei gironi (cioè 2 per gironi), le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia (la Viterbese). Si disputeranno match di andata e ritorno, gli accoppiamenti verranno definiti tramite un sorteggio. Le teste di serie saranno: le tre terze classificate, la Viterbese vincitrice della Coppa Italia, la meglio piazzata tra le vincitrici dei playoff di girone. In caso di parità al termine dei due incontri passerà il turno la testa di serie.

Serie C playoff Nazionale, secondo turno

ANDATA: mercoledì 29 maggio (ore 20.30)

Feralpi Salò-Triestina 1-1 Mensah 32′ (T), Maiorino 63′ (F)

Imolese-Piacenza 0-2 Bertoncini 13′, Ferrari 69′

Catania-Trapani 2-2 Tulli 2′ (T), Ferretti 68′ (T), Lodi 73′, 87′ rig. (C)

Pisa-Arezzo 2-3 Marconi 12′, 52′ rig. (P), Cutolo 35′ (A), Brunori Sandri 47′ (A), Di Quinzio 58′ (P)

RITORNO: domenica 2 giugno (ore 20.30)

Triestina-Feralpi Salò

Piacenza-Imolese

Trapani-Catania

Arezzo-Pisa

Piacenza, Triestina e Trapani accedono direttamente a questa fase. Parteciperanno le cinque vincitrici del turno precedente e le seconde classificate dei tre gironi. Si disputeranno match di andata e ritorno, gli accoppiamenti verranno definiti tramite un sorteggio. Le teste di serie saranno le seconde classificate dei tre gironi e la migliore piazzata tra le vincitrici del turno precedente, ovvero il Pisa.

Serie C playoff, final four

ANDATA 8 giugno, RITORNO 15 giugno

Vincente Imolese-Piacenza vs vincente Catania-Trapani

ANDATA 9 giugno, RITORNO 16 giugno



Vincente Arezzo-Pisa vs vincente Feralpisalò-Triestina