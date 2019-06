E’ dalla Spagna la nuova indiscrezione sul calciomercato dell’Inter. Secondo El Chiringuito Tv, infatti, Conte starebbe pensando a puntare su Gareth Bale e avrebbe chiesto alla dirigenza il giocatore per riempire la propria rosa di giocatori.



Bale, da poco, aveva espresso il suo disappunto sulla stagione passata. Ha fatto molta panchina, e anche il rapporto con i tifosi non è andato molto bene. Il trascorso di Bale è stato sicuramente deludente, sotto la gestione sia di Lopetegui che di Solari e anche l’arrivo di Zidane non ha migliorato le cose: i supporter blancos lo hanno criticato duramente più volte , contestandolo anche durante le partite.Il gallese avrebbe buon mercato in Premier League e una valutazione di 80 milioni di euro, oltre al possibile interesse dei ‘Red Devils’, già entrati nelle chiacchiere di mercato per il numero 11 nelle passate sessioni di mercato. Anche per questo Bale vorrebbe andar via e provare una nuova avventura. L’Inter però dovrebbe intervenire con un ingaggio veramente importante, e compiere uno sforzo economico importante.Nessuno tra i club interessati al gallese sembra intenzionato a garantirgli il ricco ingaggio percepito a Madrid. Il messaggio provocatorio di Bale: “Se non mi pagano, resto a giocare a golf”.

Il Real Madrid

Riporta il Mundo Deportivo.Il Real Madrid si aspetta di guadagnare circa 300 milioni di euro dal mercato in uscita in vista della prossima estate. Senza dubbio punta su Bale, ma anche su James Rodriguez, che potrebbe portare 60 milioni di euro nelle casse dei Blancos. Poi ci sarà Mateo Kovacic, che rientrerà dal prestito al Chelsea, mentre Odegaard che piace molto all’Ajax potrebbe versare 20 milioni di euro per ottenere il suo cartellino. Escono inoltre, Marcos Llorente, Ceballos, Mariano, e Borja Mayoral. Infine Keylor Navas non sarà più un Galactico e anche lui potrà portare diversi milioni in dote per la ricostruzione della squadra di Zidane.