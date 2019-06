Calciomercato Juve Stabia: il punto sulle trattative in corso

Dopo un’annata calcistica straordinaria, coronata da un campionato dominato dall’inizio alla fine e dalla conseguente promozione in Serie B, la Juve Stabia è pronta a pianificare il futuro. Il primo e fondamentale tassello è rappresentato sicuramente dalla conferma di Fabio Caserta sulla panchina delle vespe. L’allenatore calabrese, infatti, era stato accostato nelle scorse settimane a diversi club tra cui Benevento e Reggina, ma il nuovo presidente Andrea Langella ha blindato una sua possibile partenza, ribadendo la volontà dell’ex Catania di continuare la sua avventura a Castellammare di Stabia.

CALCIOMERCATO JUVE STABIA: GLI AFFARI CONCLUSI

Il direttore sportivo dei gialloblù Ciro Polito, intanto, è già a lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B. Il calciomercato della Juve Stabia, insomma, è pronto a decollare, tra conferme di spessore e innesti di qualità. La volontà è quella di consegnare a Fabio Caserta un gruppo competitivo che possa ben figurare in serie cadetta. Le Vespe hanno già definito l’acquisto di due calciatori, un difensore e un centrocampista centrale. Infatti, manca soltanto l’annuncio ufficiale per l’arrivo a Castellammare di Lorenzo Borri e Bright Addae, entrambi a titolo definitivo. Il primo è un promettente difensore centrale classe 1997 proveniente dal Pontedera, squadra con la quale ha collezionato più di 50 presenze in Serie C in tre anni. Il giovane originario di Poggibonsi firmerà con le vespe un contratto biennale. Il secondo è un solido mediano di origini ghanesi proveniente dall’Ascoli. Si tratta di un calciatore con tanta esperienza in serie cadetta: 163 presenze e 9 gol con il club marchigiano. L’accordo tra le parti è stato definito: due anni di contratto. Il centrocampista classe 1992 arriva in gialloblù a parametro zero.

CALCIOMERCATO JUVE STABIA, ECCO GLI OBIETTIVI

Il calciomercato della Juve Stabia, ovviamente, non si ferma qui. Per la difesa, in particolare, le vespe hanno sondato il difensore del Catania Ramzi Aya. Sulle tracce dell’esperto calciatore classe ’90, in scadenza di contratto, ci sarebbe anche il neopromosso Pisa. A centrocampo, invece, occhi puntati su due giovani talenti di Napoli e Juventus: Gianluca Gaetano e Grīgorīs Kastanos. Il primo ha disputato una grandissima stagione con la Primavera del club partenopeo, 27 presenze e 17 gol, assaporando anche l’esordio in Serie A contro la Spal. Il secondo, classe ’98, invece, ha giocato tra le fila dell’under-23 del club bianconero raccogliendo 30 presenze condite da 3 gol. Discorso aperto, inoltre, con la Juventus anche per il talentuoso Luca Clemenza, reduce da un buon campionato al Padova. La Juve Stabia chiederà i tre calciatori in prestito ai rispettivi club. Per il centrocampo occhi puntati, inoltre, anche su Anthony Taugourdeau del Trapani che in Serie B ha già giocato con le maglie di Albinoleffe e Pisa. Per il reparto offensivo, poi, piace Pietro Cianci in forza al Siena. L’attaccante, che negli ultimi anni ha giocato in Serie C anche con le maglie di Reggiana e Andria, ha siglato quest’anno 7 gol in 32 presenza con la squadra toscana.

La Juve Stabia, inoltre, vorrebbe trattenere a Castellammare i due gioiellini Luca Germoni e Salvatore Elia, in prestito rispettivamente da Lazio e Atalanta. Il discorso con i club di appartenenza è già stato avviato, la Serie B rappresenterebbe per entrambi una vetrina importante e un determinante fattore di crescita. Insomma, la Juve Stabia è pronta a costruire il futuro. Il calciomercato delle vespe si preannuncia importante e non privo di sorprese.