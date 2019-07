Calciomercato Juventus: visite mediche per Rabiot e trattative per De Ligt

E’ praticamente fatta per Adrien Rabiot, già secondo innesto per il centrocampo bianconero arrivato a parametro zero (come Aaron Ramsey). Giocatore delle file del PSG dal 2010, il contratto del centrocampista francese che lo legava alla capitale d’oltralpe scade proprio oggi perciò, dalla giornata di domani, con le dovute visite mediche a Torino, la Juventus potrebbe dare l’ufficialità del nuovo colpo di mercato. Il classe 1995 nella stagione appena conclusa ha collezionato 20 presenze farcite da due assist e due goal.

Il caso De Ligt: In casa Juventus non ci si ferma mai, si sta preparando un altro nuovo colpo! Domani Mino Raiola e Paratici partiranno alla volta di Amsterdam per incontrare la dirigenza dell’Ajax per quanto concerne Matthijs de Ligt: i rapporti tra le due squadre sono ottimi. Sul piatto per il giovane talento orange sono stati messi 12 milioni di euro, con un ingaggio che va dai 7.5 agli 8 milioni più bonus per poter soddisfare le richieste degli agenti del classe 1999. Il punto esclamativo dell’accordo è la clausola rescissoria: ben 150 milioni di euro, destinata a lievitarsi col passare del tempo visto il margine di miglioramento del pupillo cresciuto nel divario Ajax.

Come ogni anno la squadra bianconera si muove nel mercato cercando giocatori di estremo talento e con tanta esperienza in europa. Segno che, anche quest’anno, l’obbiettivo che permane nella mente è riuscire ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.