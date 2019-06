Cancelo-City: gli inglesi inseriscono Danilo nella trattativa, la Juve dice no

Subisce una brusca frenata la trattativa che potrebbe portare João Cancelo al Manchester City. Il terzino portoghese della Juventus è in uscita e gli inglesi vogliono portarlo nel Merseyside, ma la società torinese non ha intenzione di lasciarlo partite qualora non arrivi un’offerta convincente. Il calciatore vuole lasciare Torino e approdare in Premier League: il tecnico del City, Pep Guardiola, lo stima e garantirebbe a lui un posto da titolare nei campioni d’Inghilterra.

La Juventus chiede 55-60 milioni di euro per Cancelo e non ha intenzione di abbassare la richiesta. In queste ultime ore, Sky Sports riporta che la società di Al-Thani avrebbe avanzato un’offerta: soldi + il cartellino di Danilo, terzino brasiliano che interessa pure all’Inter. L’ex Porto ha disputato stagioni assai deludenti tra le fila del City e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. L’inserimento del calciatore in questa trattativa, non convince la Juventus. Danilo sembra proprio non piacere alla dirigenza bianconera che chiede solamente soldi.

Ora c’è da valutare se il City riuscirà a cedere Danilo, magari incassando 20-25 milioni, utili da investire nell’operazione Cancelo. Il passaggio del portoghese al club di Guardiola è al momento in fase di stallo, ma gli inglesi troveranno di certo una soluzione. L’ex Inter è uno degli obiettivi numeri uno di Pep.