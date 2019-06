Caso Kean-Zaniolo, Di Biagio chiarisce: “le regole vanno rispettate”

L’Under 21 di Gigi Di Biagio, dopo 2 vittorie con Spagna e Belgio, e la sconfitta con la Polonia, è quasi fuori dagli Europei di categoria. Peccato. Entusiasmo a Bologna e Reggio Emilia, stadi esauriti e convinzione di poter andare più avanti possibile. Ma bisogna aspettare. Cosa? un non pareggio tra Romania e Francia, che le porterebbe entrambe in semifinale. Il biscotto, come si definisce in Italia. L’incubo degli italiani, quando non sanno scusarsi degli errori. E poi? altro fattore che ha innervosito Di Biagio ed il resto della squadra, il caso Kean–Zaniolo. Infatti i due talenti, si sono presentati in ritardo alla riunione tecnica, ed il calciatore della Juventus, era previsto titolare. E così poi non è stato. E ieri il tecnico nella conferenza stampa post partita ha chiarito: “è un gruppo unito, siamo come una famiglia, se le regole devono essere rispettate”. Kean soprattutto da nuovo mostro del calcio italiano, in poco meno di 2 mesi s’è appannato, da titolare con Mancini, in Under 21 invece ha mostrato comportamenti non proprio rispettosi verso i compagni, perdendo anche il posto da titolare. Perché? non siamo dinanzi un nuovo Mario Balotelli? grande qualità in campo, ma testa calda? speriamo di no, onestamente, perché è giusto che qualcuno gli faccia notare che in una squadra ci sono 22 compagni, non solo lui.