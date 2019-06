Champions League 2019/20: ecco le date ufficiali e tutte le squadre partecipanti

Si è appena conclusa la Champions League 2018/19, che ha visto la banda di Klopp sollevare la coppa al cielo dopo la vittoria sul Tottenham nella finale giocatasi al Wanda Metropolitano di Madrid. Una vittoria davvero meritata per i reds di Salah, Van Dijk e Alisson, arrivata dopo l’amara finale del 2018 persa contro il Real Madrid. La stagione appena conclusasi ha ribaltato i valori in campo europeo: dopo numerosi anni di dominio da parte del calcio spagnolo, c’è stato il trionfo totale del calcio d’oltremanica. Infatti, non solo in Champions, ma anche in Europa League si è avuta una finale tutta inglese: nella competizione minore c’è stato il trionfo del Chelsea di Sarri, che ha superato l’Arsenal per 4-1 nella finale di Baku. Dunque nella prossima supercoppa europea, in programma il 14 Agosto alla Vodafone Arena di Istanbul, ci sarà il confronto tra Liverpool e Chelsea, che daranno così vita ad un anticipo gustoso della prossima Premier League.

Di seguito troverete tutte le squadre qualificate e tutte le date ufficiali della prossima stagione. Tra le trentadue squadre che andranno a comporre gli otto gironi, ci saranno quattro squadre italiane che dunque eviteranno, grazie al ranking, gli insidiosi preliminari. Oltre alla Juventus campione d’Italia, ci saranno il Napoli di Ancelotti, l’Inter del neo allenatore Conte e la debuttante Atalanta di Gasperini.

I temi di discussione sono già numerosi e incandescenti: il calcio inglese si riconfermerà a questi livelli? Riusciranno gli sceicchi alla guida di PSG e City ad arrivare perlomeno alla finale? Risorgerà il calcio spagnolo con i rinnovati Barcellona e Real? La nuova Juventus potrà coronare finalmente il suo sogno? Il lungo cammino partirà il 25 Giugno con il turno preliminare, ma le risposte a tutti questi quesiti li avremo solamente il 30 Maggio 2020, dopo la finalissima che si disputerà allo stadio Ataturk di Istanbul.

Date ufficiali

Turno preliminare 25/06, 28/06

Primo turno di qualificazione 9-10/07, 16-17/07

Secondo turno di qualificazione 23-24/07. 30-31/07

Terzo turno di qualificazione 6-7/08, 13/08

Playoff 20-21/08, 27-28/08

Fase a gironi 17-18/09, 1-2/10, 22-23/10, 5-6/11, 26-27/11, 10-11/12

Ottavi 18-19/02, 25-26/02, 10-11/03, 17-18/03

Quarti 7-8/04, 14-15/04

Semifinali 28-29/04, 5-6/05

Finale 30 Maggio 2020

Squadre qualificate

Turno preliminare

Lincoln – Tre Penne – Santa Coloma – Feronikeli

Primo turno di qualificazione

Celtic Glasgow – Bate Borisov – Astana – Ludogorets – Qarabag – Maribor- Stella Rossa – Sheriff – Rosenborg – HJK – Dundalk – Dudelange – Shkendija – TNS – Slovan Bratislava – AIK – Suduva – Valletta – Sarajevo – Piast – Cluj – Ferencvaros – Kalju – Sutjeska – Partizani – Valur – Linfield – HB – Riga – Ararat – Saburtalo Tbilisi.

Secondo turno di qualificazione

Copenaghen – Dinamo Zagabria – Apoel – Maccabi Tel Aviv – Basilea – Olympiacos – PSV – Plzen

Terzo turno di qualificazione

Ajax – Paok – Porto – Dinamo Kiev – Bruges – Krasnodar – Basaksehir – LASK Linz

Playoff

Young Boys – Slavia Praga

Fase a gironi

Liverpool – Chelsea – Barcellona – Atletico – Real Madrid – Valencia – Manchester City – Tottenham – Juventus – Napoli – Atalanta – Inter – Bayern – Borussia Dortmund – Lipsia – Leverkusen – PSG – Lilla – Lione – Zenit – Lokomotiv Mosca – Benfica – Shakhtar – Genk – Galatasaray – Salisburgo