Cina-Spagna Femminile, spareggio per gli ottavi. Terza giornata della Fase a Gironi del Campionato del Mondo Femminile di calcio in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 18, allo stadio Oceane di Le Havre, scendono in campo la Cina di Jia Wuquan e la Spagna di Jorge Vilda. Le due squadre sono inserite nel Gruppo B, insieme a Germania e Sudafrica. Le tedesche comandano il girone con 6 punti, poi cinesi e spagnole con 3, chiude il Sudafrica con 0 punti. Un pareggio manderebbe la Spagna agli ottavi, visto che le iberiche hanno una differenza reti migliore rispetto alle cinesi. Un gol in più segnate per le Furie Rosse. Se la Cina dunque vuole la certezza della qualificazione agli ottavi di finale deve vincere questa partita. Altrimenti dovrà sperare di essere ripescata come una delle migliori terze. In contemporanea si gioca Germania-Sudafrica, con le tedesche già qualificate per il turno successivo.

Cina-Spagna Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Cina-Spagna Femminile, info diretta tv e streaming. Come tutto il Campionato Mondiale Femminile di calcio anche il match odierno tra scandinave e asiatiche potrà essere seguito su Sky. In particolare Cina-Spagna Femminile sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203 del telecomando Sky). Non ci sarà la diretta in chiaro sulle reti Rai. Non solo tv, Cina-Spagna Femminile si potrà seguire anche attraverso Sky Go: il servizio gratuito per gli abbonati Sky fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Germania-Sudafrica sarà trasmessa invece da Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). In serata, alle ore 21, si chiude anche il Gruppo A con Corea del Sud-Norvegia e Francia-Nigeria.