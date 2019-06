Copa America: Lautaro e Aguero trascinano l’Argentina ai quarti

Il peggio è passato per l’Argentina di Leo Messi. L’Albiceleste la spunta alla terza giornata di questa Copa America brasiliana e scaccia via i fantasmi di una prematura eliminazione. La squadra di Scaloni dove fare solo vincere contro il modesto Qatar – squadra ospite della competizione assieme al Giappone per via della Gold Cup – e così ha fatto. I due volte campioni del mondo partono bene e impensieriscono fun da subito la retroguardia qatariota con una bella conclusione di Lautaro Martinez, terminata di poco a lato.

Proprio durante la rimessa dal fondo, la difesa del Qatar sbaglia un facile disimpegno servendo allo stesso Lautaro una palla d’oro al centro della propria area di rigore. Il bomber dell’Inter si fionda su questo pallone vagante e insacca alla sinistra di Al Sheeb. 1-0 e tifosi dell’Argentina in estasi, assieme al tecnico Scaloni. Tante le occasioni fallite da parte degli argentini che mettono il match in cassaforte nei minuti finali della ripresa: il nuovo entrato Dybala – prima presenza per lui in questa Copa America – smarca splendidamente Sergio Aguero con un assist dei suoi. L’attaccante del City si invola verso la porta avversaria e insacca con un bel tiro incrociato. Gol della sicurezza e che vale il pass per i quarti di finale.

Sospiro di sollievo dunque per Leo Messi che può ancora lottare per la vittoria del prestigioso trofeo continentale, ancora tabù per la pulga.

Male il Paraguay

La rivale dell’Argentina nel gruppo B, il Paraguay, perde contro la scatenata Colombia – che finisce a punteggio pieno – per 1-0. Decisivo Cuellar al 31’ minuto. Ora i paraguaiani devono sperare in una sconfitta del Giappone contro l’Ecuador il prossimo martedì, così da essere eletta tra le due migliori terze di ogni girone e staccare quindi il pass per i quarti di finale della competizione.