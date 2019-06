Costa d’Avorio-Sudafrica Coppa d’Africa streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 24 giugno

Oggi alle ore 16.30 allo stadio Al Salam del Cairo (Egitto) scenderanno in campo Costa d’Avorio-Sudafrica per la prima partita del girone D della Coppa d’Africa. Nella prima partita giocata ieri il Marocco ha sconfitto 1-0 la Namibia grazie ad un’autorete del neo entrato Itamunua Keimuine al minuto 89, che ha condannato i suoi alla sconfitta.

Costa d’Avorio-Sudafrica, presentazione del match

Gli ivoriani guidati dal ct Ibrahima Kamara sono senza dubbio una delle Nazionali favorite per la vittoria del trofeo con in prima linea la stella ventiquattrenne Nicolas Pepe che viene da una stagione fantastica nel Lille che a suon di gol (22, vice capocannoniere della Ligue 1) ha portato al secondo posto dietro il Psg, con conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Oltre all’esterno offensivo la Costa d’Avorio può contare anche su altri ottimi giocatori quali Franck Kessie (centrocampista Milan), Serge Aurier (difensore Tottenham), Jean Michael Seri (centrocampista Fulham) e Max Gradel (centrocampista Bournemouth). Nella storia gli ivoriani hanno vinto due volte la manifestazione (1992 e 2015) con altrettanti secondi posti nel 2006 e 2012.

Il Sudafrica allenato dallo scozzese Stuart Baxter non parte certamente tra i favori del pronostico; due solamente i giocatori che sulla carta potrebbero fare la differenza, ovvero l’attaccante Lebo Mothiba reduce da una buona stagione con il Strasburgo con cui ha vinto la Coppa di Lega francese e Thulani Serero, centrocampista del Vitesse con un passato (2011-2016) all’Ajax. La Nazionale dei Bafana Bafana ha vissuto il periodo d’oro alla fine del secolo scorso quando ottenne il successo nel 1996 e un secondo posto nel 1998.

Venerdì 28 giugno nella seconda giornata la Costa D’Avorio sarà impegnata contro il Marocco nel match clou del raggruppamento, mentre il Sudafrica sarà opposta alla Namibia.

Costa d’Avorio-Sudafrica, streaming DAZN e diretta TV Coppa d’Africa

Il match tra Costa d’Avorio-Sudafrica gara valevole per la prima giornata del gruppo D sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma oggi alle ore 15 sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio su pc, smartphone e tablet, sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.