De Ligt-Juventus: ci siamo! Accordo sull’ingaggio

La Juventus ha trovato l’accordo con il difensore olandese dell’Ajax, Matthijs De Ligt. Il giovane classe 1999 è oramai a un passo dai bianconeri e secondo le ultime notizie, il calciatore e la società bianconera avrebbero raggiunto un accordo sull’ingaggio: contratto di 5 anni a 12 milioni di euro a stagione.

Come riporta Sky Sports, i 12 milioni che il difensore dovrebbe percepire si legano ai bonus: 8 milioni all’anno fissi, mentre 4 sono legati a degli obiettivi legati al rendimento. Il trasferimento alla Juventus frutterà alle casse dell’Ajax ben 75 milioni di euro. Qualora l’approdo di De Ligt raggiunga la fumata bianca, l’olandese ha voluto fissare assieme alla Juventus una clausola rescissoria che ammonta a 150 milioni di euro. Tale clausola è stata decisiva perchè la rivale di mercato dei bianconeri per aggiudicarsi De Ligt, il PSG, non poteva fare questa operazione perché vietata in Francia. Quindi l’olandese si è trovato meglio con la società italiana per quanto concerne gli accordi contrattuali.

Ora il procuratore di De Ligt, Mino Raiola, medierà tra le due società per trovare un accordo definitivo per la cessione. Un grande colpo per la Juventus di Agnelli, che è riuscita a battere la concorrenza spietata del Barcellona e del Paris Saint Germain di Al-Khelaifi.