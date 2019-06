De Ligt poco umile: il Barcellona boccia l’olandese?

Sembrava essere destinato a seguire Frenkie De Jong al Barcellona, invece no. Il difensore dell’Ajax, Matthijs De Ligt, con ogni probabilità non vestirà la maglia azulgrana nella prossima stagione. Rumors provenienti dalla Spagna affermano di un non gradimento da parte dello spogliatoio dei catalani, i quali giudicano il centrale difensivo “poco umile”. A rilasciare tale indiscrezione è Mundo Deportivo. Lo spogliatoio del Barcellona avrebbe visionato con attenzione il calciatore classe 1999, constatando un atteggiamento generale di arroganza per l’età che ha il giocatore.

De Ligt è senza dubbio uno dei giocatori più desiderati dai top club europei e un’uscita di scena del Barcellona, rimetterebbe in corsa pretendenti di lusso come PSG e Juventus. I francesi vogliono trovare l’erede di Thiago Silva al più presto possibile così come la Juventus. Barzagli ha lasciato il calcio giocato e Chiellini ha dichiarato in una recente intervista che è disposto a giocare altri due anni, massimo tre. Nelle ultime ore si vocifera che Sarri preferisca Manolas a De Ligt, in modo da formare una coppia velocissima di centrale con l’eventuale arrivo in bianconero di Koulibaly.

Altro club che potrebbe farsi sotto per l’ingaggio De Ligt è il Liverpool, desideroso di schierare il difensore in coppia con Van Dijk, calciatore con il quale gioca nella nazionale olandese. Proprio il roccioso difensore neo campione d’Europa con i Reds potrebbe convincere il giovane ad accettare l’offerta del club inglese.