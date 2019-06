Il difensore olandese dopo essere stato accostato fortemente a Barcellona e Juventus, negli ultimi giorni sembra si sia avvicinato molto al PSG e pare stia già cercando casa

“Cristiano mi ha chiesto di venire alla Juve..” Così parlava De Ligt sul suo futuro a fine partita contro il Portogallo, ma a volte le parole non bastano. Tra le offerte del Barcellona e Manchester United, la Juventus non si è mai intromessa e forse si è lasciata sfuggire uno dei centrali più promettenti del panorama mondiale. Ciò che invece ha fatto il PSG e pare proprio che sia riuscito nell’intento, infatti Matthijs De Ligt pare stia già cercando casa a Parigi come riporta “Il Corriere dello Sport“.

DE LIGT-PSG: LA TRATTATIVA

Non ancora pronto per operare con il PSG, Leonardo pare abbia dato la spinta in più per chiudere la trattativa con il difensore. Nelle ultime ore tanti sono stati i colloqui tra il procuratore Mino Raiola e il ds del PSG Henrique proprio per chiudere in fretta i dettagli della trattativa. All’Ajax pronta una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro (cifra che varia a causa dei bonus) mentre per il giocatore classe ’99 pronto già un quinquennale da 10 milioni netti a stagioni. L’operazione sembra essere in dirittura d’arrivo manca solo l’ufficialità, ma intanto secondo quanto riporta il “De Telegraf” madre e fidanzata di De Ligt stiano già cercando appartamento nel centro di Parigi.