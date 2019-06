De Ligt sempre più vicino alla Juventus, ma occhio al Liverpool

La bocciatura da parte del Barcellona nei confronti di Matthijs De Ligt, spinge il difensore dell’Ajax verso la Juventus. Il giovane centrale difensivo più desiderato, sembrava destinato a raggiungere a Barcellona il suo ex compagno di squadra nei lancieri, Frenkie De Jong, invece secondo Sky Sports, la destinazione più plausibile è Torino. De Ligt ha scelto la Juventus e il suo approdo in bianconero sembra essere già scritto dato che l’offerta dei torinesi è superiore da quella avanzata dal Barcellona.

Il prezzo non è dei più cari considerando il mercato odierno: come riporta AS, Agnelli & co. dovranno sborsare 70 milioni di euro per aggiudicarselo. Il suo compagno di reparto nell’Olanda, Virgil Van Dijk, fu pagato dal Liverpool ben 15 milioni di euro in più e la differenza di età tra i due è notevole (il centrale dei Reds è del 1991 mentre De Ligt è un classe 1999). Un fallimento non da poco per il Barcellona, squadra che aveva assaporato il grande colpo a prezzo contenuto.

CR7 decisivo, ma occhio al Liverpool

Molto probabilmente, il procuratore dell’olandese, Mino Raiola, ha spinto il calciatore verso l’Italia anziché la Spagna ma c’è pure da considerare Cristiano Ronaldo: il portoghese aveva cercato di convincere De Ligt nel post-gara di Portogallo-Olanda, finale di Nations League giocata a Oporto. Lo stesso De Ligt confermò tale indiscrezione balzata poi su tutti i giornali. La Juventus dovrà però fronteggiare eventuali controfferte da parte di squadre rivali come potrebbero essere il Liverpool o il Manchester City. I Reds sognano i di formare la coppia Van Dijk-De Ligt per l’assalto all’accoppiata Premier League.Champions nella prossima stagione. Il duello tra gli inglesi e i bianconeri a suon di milioni, potrebbe essere realtà nelle prossime settimane.