Ecco il video della nuova maglia del Napoli. Ai tifosi non piace?

Oggi, il Napoli, con un video, ha presentato la nuova maglietta della stagione 2019-2020. La Kombat, questa volta senza l’immagine della pantera dello scorso anno. Ma piace questa maglietta, o no? sappiamo che ultimamente, negli ultimi anni, i napoletani sono lontani dall’essere soddisfatti, qualsiasi argomento si tratti.

La maglia presenta una striscia bianca sulla lunghezza delle spalle, tipo anni ’80, un colore azzurro un po’ più scuro ed il numero sulla schiena che sarà blu. La seconda maglia, quella in trasferta, invece bianca, come vuole la storia.

Eppure, sembra che la maggior parte dei tifosi social, non sia soddisfatta. Colpa della striscia bianca? supponiamo che la tifoseria azzurra si lamenti quasi su tutto. E questo non va bene, sembra che soffrano di una malattia interna, di quella perfezione che sarà impossibile raggiungere. Negli ultimi anni, il Napoli è stata l’unica squadra a cercare di contendere il potere alla Juventus, in 4 anni, 3 volte al secondo posto, e c’è chi chiama i risultati “fallimento”.

Anche la maglia è un fallimento? la passione sembra scemare, se una volta il tifo del Napoli era tra i primi in classifica, sembra che con i social, i difetti vengono a galla, e la tifoseria partenopea è tra le più esigenti e pretendenti di Italia.