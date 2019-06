Egitto-Zimbabwe, via alla Coppa d’Africa 2019. Si apre oggi la 32esima edizione del campionato continentale delle nazioni africane, ovvero la Coppa d’Africa. Sarà l’Egitto ad ospitare la manifestazione. Sono 24 le squadre partecipanti, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. I match saranno visibili su Dazn. Passano il turno le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze. Il Camerun è campione in carica, dopo aver sconfitto proprio l’Egitto nella finale dell’edizione 2017. Oltre ai Faraoni e allo Zimbabwe nel Gruppo A della Coppa d’Africa 2019 ci sono anche Congo e Uganda. Il match inaugurale si gioca questa sera, alle ore 22 italiane, al Cairo International Stadium della capitale egiziana.

Egitto-Zimbabwe, le probabili formazioni. QUI EGITTO – I Faraoni potranno contare ovviamente sulla classe di Mohamed Salah, la grande stella che agirà sulla trequarti insieme a Warda e Trezeguet supportando l’unica punta Monseh mentre la difesa sarà a 4 guidata da El Mohamady, determinante la diga di centrocampo composta da Elneny e Hamed. QUI ZIMBABWE – Sunday Chidzambwa potrebbe schierare il suo Zimbabwe con un agguerrito 4-3-3 incentrato sul tridente d’attacco formato da Mushekwi, Musona e probabilmente da Billet le cui condizioni fisiche devono essere valutate. L’Egitto è la nazionale che ha vinto più volte la Coppa D’Africa, in 7 occasioni, ma non alza il trofeo dal 2010. Lo Zimbabwe non ha mai vinto la Coppa d’Africa.

Egitto-Zimbabwe, come seguire il match in tv e streaming

Egitto-Zimbabwe, info streaming e diretta televisiva. La Coppa d’Africa 2019 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese completamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Egitto-Zimbabwe è in programma per le 22 ora italiana, stesso fuso orario di quello egiziano. L’ultimo confronto diretto tra le due nazionali è del giugno 2013, vinse l‘Egitto per 4-2. Lo Zimbabwe non batte l’Egitto dal dicembre 1992, quando si impose per 2-1 sui Faraoni.