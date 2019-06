19° Russell (Williams Mercedes) + 2 Laps

Mondiale piloti

Hamilton 187

Bottas 151

Vettel 111

Verstappen 100

Leclerc 87

Gasly 36

Sainz 26

Ricciardo 22

Raikkonen 17

Magnussen 14

Hulkenberg 14

Norris 13

Perez 13

Kvyat 10

Albon 7

Stroll 6

Grosjean 2

Mondiale costruttori

Mercedes 338

Ferrari 198

Red Bull Racing Honda 136

McLaren Renault 39

Renault 36

Racing Point BWT Mercedes 19

Alfa Romeo Racing Ferrari 17

Scuderia Toro Rosso Honda 17

Haas Ferrari 16

Williams Mercedes 0

Le dichiarazioni dei piloti :

Hamilton: “E’ stato davvero un grande weekend. Ho provato questa sensazione tante volte,ma è un qualcosa che non invecchia mai. E’ una sfida continua là fuori in pista quella di cercare di trovare il limite e la migliore sintonia con la macchina,per padroneggiarla completamente. Non possiamo mai ringraziare abbastanza i ragazzi e quelli in fabbrica,stiamo scrivendo pagine di storia insieme. Sono davvero fiero di tutti loro,sono fiero di far parte di questo team. Anche Valtteri ha fatto un grande lavoro questo weekend. E’ stata una giornata bellissima,sto ancora sudando tantissimo. Il circuito ha tante sconnessioni,non è semplice guidare qui. Non è stata una gara semplice,siamo sempre al limite in gara. L’affidabilità è fondamentale,ero un pochino preoccupato per il blistering verso la fine e ho cercato di non spingere al massimo per preservare le gomme”

Bottas: “Non posso dire molto sulla mia gara. Non è successo più di tanto. La partenza era l’occasione migliore per me,ma anche Lewis è partito bene e non sono riuscito ad impensierirlo. Alla fine Lewis era più veloce di me. Bisogna guardare avanti alla prossima gara,sono fiero del team e di me stesso. E’ importante capire cosa posso fare meglio. Lewis è stato forte e costante oggi e ieri in qualifica. Ma non è imbattibile,devo solo lavorare di più”

Leclerc: “Ho dato tutto ovviamente. Il primo stint è stato piuttosto buono,mi sentivo bene,ma le Mercedes erano troppo veloci. Nel secondo abbiamo gestito le gomme facendo un ottimo lavoro. Verso la fine vedevo che stavo prendendo Valtteri,lui forse faticava a riscaldare le gomme dopo la Virtual Safety Car. Purtroppo non ci sono stati abbastanza giri per tentare un vero attacco. Ma vedendo dove eravamo venerdì,dopo le simulazioni di gara,è stata una grande corsa per noi. Negli ultimi due giri ci ho creduto fino agli ultimi metri”