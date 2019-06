Florenzi, Capitan…forse

Alessandro Florenzi e la Roma. Un legame molto forte che continua dal 2012, quando il terzino giallorosso arrivò alla corte di Zdenek Zeman, dopo un’esperienza in prestito a Crotone. Un sogno che si realizzava per il classe 1991, che aveva la possibilità di calcare le orme dei suoi idoli romanisti Francesco Totti e Daniele De Rossi. Eppure, questo legame, sembra cominciare a mostrare le prime crepe, proprio quando il calciatore di Vitinia potrebbe prendersi la Roma, indossando definitivamente la tanto ambita e pesante fascia da capitano.

Alessandro Florenzi, il nuovo capitano dal futuro alquanto incerto

Tutto è cominciato nell’ultima e travagliata stagione dei giallorossi. I risultati deludenti hanno sfiduciato tutto l’ambiente e sfaldato un gruppo giovane ed appena ricostruito dopo le cessioni eccellenti di Nainggolan, Strootman e Alisson. Così, ci sono stati diversi screzi tra i giocatori ed anche Florenzi è caduto in questo calderone con qualche lite di troppo, in particolare con Džeko. Il legame, però, si è gradualmente incrinato anche con il resto dell’ambiente e alcune frasi sibilline di Totti nella conferenza stampa dell’arrivederci alla Roma hanno confermato questa sensazione. L’ottavo Re di Roma ha citato Florenzi che Lorenzo Pellegrini, gli ultimi romani e romanisti della squadra. Ma se per il giovane Pellegrini sono arrivate parole di grande stima, per Florenzi c’è stata solo una mezza frase ed un “Florenzi non l’ho ancora sentito…” che fa molto pensare.

Florenzi, le parole di Totti e l’Inter sullo sfondo

Parole, quelle dell’ex capitano ed ex dirigente giallorosso, che hanno aperto un’ulteriore crepa nel già logorato ambiente di Trigoria e che potrebbero avere anche conseguenze sul mercato. Florenzi si prepara alla prossima importante stagione in silenzio, ma sa di avere un’enorme responsabilità e soprattutto sente di non avere più la stima e la fiducia di tutta la piazza. Sullo sfondo c’è anche l’Inter che ha messo gli occhi addosso al giocatore romano e romanista che potrebbe, a questo punto, valutare l’offerta dei nerazzurri. Dopo l’addio di “Capitan Futuro” De Rossi, arriva Capitan Futuro… incerto.