Fonseca: “Un onore allenare la Roma, faremo grandi cose”

Finalmente è arrivato a Roma il nuovo allenatore della squadra capitolina: Paulo Fonseca. L‘ex tecnico dello Shakhtar è raggiante per questa sua nuova avventura in Italia, anche se la situazione dei giallorossi non è delle più semplici. Le polemiche per gli addii dei romanisti De Rossi e Totti fanno e probabilmente faranno rumore ancora a lungo. La pressione sulle spalle dell’allenatore portoghese è tanta ma il suo entusiasmo è alle stelle.

Intervistato da Roma TV, il tecnico si è dimostrato felice di aver accettato la proposta di Pallotta: “Sono molto contento e motivato, è una grande sfida. Penso che tutti insieme potremo fare grandi cose qui. Non ci ho pensato due volte. Essere l’allenatore di una squadra come la Roma è uno degli obiettivi di gran parte degli allenatori in Europa”.

IDEE E SOCIETÀ – Abbiamo parlato delle mie idee, della società, delle idee del presidente. L’incontro è stato senz’altro positivo. Ho sentito il sostegno di Pallotta, mi è sembrato molto interessato alle mie idee”.

Gli egregi risultati ottenuti in Ucraina hanno convinto la dirigenza americana della Roma, ora nell’occhio del ciclone per non aver reso partecipe del progetto Francesco Totti, che ha lasciato il club tra le polemiche più feroci.