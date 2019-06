Oggi alle 14 la conferenza stampa dell’addio alla Roma di Francesco Totti al salone d’onore del Coni

Dopo 30 anni con la stessa società tra giocatore e dirigente è arrivato il momento di dire addio alla Roma per l’unico vero re e bandiera di Roma: Francesco Totti. Nel momento più difficile per la Roma dove non arrivano risultati, le bandiere se ne andavano e la società non si muove per migliorare, anche Francesco Totti l’abbandona.

Roma ora è rimasta senza bandiere se non Florenzi e con tante incognite per il suo futuro.

FRANCESCO TOTTI: LA CONFERENZA STAMPA E DOVE VEDERLA

Oggi alle 14 al salone d’onore d’onore della Coni Francesco Totti in conferenza stampa parlerà dei motivi che lo hanno spinto a questa decisione forte per uno che non ha mai cambiato quei colori sin da bambino.

Dopo aver passato gli ultimi giorni con le persone a lui più care, con la consueta festa organizzata nella sua villa per l’estate, adesso si avvicina l’ora delle sue parole per sapere la verità.

Per i tifosi giallorossi sta per finire un’era durata ben 30 anni, il loro capitano sta per lasciare e a meno che non ci sia un cambio di proprietà nei prossimi anni si dubita fortemente possa tornare dai suoi colori preferiti: il giallo e il rosso.

La conferenza stampa che a breve avrà inizio si potrà seguire dalle 14 su Rai2 in tv nazionale oppure su SKY in tv satellitare.