Francia-Brasile Femminile 2-1, transalpine avanti. Un gol di Henry alla fine del primo tempo supplementare regala la qualificazione ai quarti di finale alle padroni di casa di questo Mondiale Femminile.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS FRANCIA-BRASILE FEMMINILE | MONDIALI

Francia-Brasile Femminile, scontro nobile. Ottavi di finale del Campionato del mondo Femminile di Calcio in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 21, allo stadio Oceane di Le Havre, scenderanno in campo le padroni di casa della Francia e il Brasile. Si gioca in partita unica. In caso di parità al 90′ si giocheranno ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Le transalpine si sono qualificate come vincitrici del Gruppo A, vincendo contro Norvegia, Nigeria e Corea del Sud. 7 gol fatti e 1 solo subito, questo il bilancio fino ad ora della Francia. Di contro il Brasile si è qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali Femminili come una delle migliori terze. La Selecao è arrivata alle spalle di Italia e Australia. Le oceaniche ieri sono state eliminate dalla Norvegia ai calci di rigore. La vincente di Francia-Brasile troverà nei quarti la vincente del match tra Spagna e Stati Uniti.

Francia-Brasile Femminile, come seguire il match in tv e streaming

Francia-Brasile Femminile, info diretta tv e streaming. Il match dello stadio Oceane di Le Havre verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. Calcio d’inizio in programma alle ore 21. In particolare la sfida tra francesi e brasiliane potrà essere seguita su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Per questo ottavo di finale non ci sarà la diretta televisiva in chiaro sulle reti Rai. Per quanto riguarda internet c’è la possibilità di seguire il match con Sky Go, il sevizio gratuito riservato agli abbonati Sky. Sky Go è fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Oltre a Francia-Brasile nella giornata di oggi si gioca anche un altro ottavo di finale, quello tra Inghilterra e Camerun. Questo match è in programma alle ore 17.30, a Valenciennes. L’Italia del c.t. Milena Bertolini tornerà in campo martedì 25 giugno, a Montpellier, contro la Cina. Il calcio d’inizio dell’ottavo di finale con le azzurre protagoniste è in programma per le ore 18.