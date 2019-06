Francia-Romania Europei Under-21 streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 24/06

Questa sera, alle ore 21:00, andrà di scena il match Francia-Romania valido per la fase a gironi dell’Europeo under-21. Le due compagini si sfideranno allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, dinanzi ad una discreta cornice di pubblico. La sconfitta di misura contro la Polonia ha complicato i piani di successo dell’Italia, ma non tutto è perduto. Si può ancora sperare, nonostante il secondo posto nel girone. Il rischio, per gli azzurrini, è rappresentato da Francia e Romania. Se pareggiano, infatti, passano entrambe. Francia e Romania sono a sei punti con Inghilterra e Croazia a zero punti, già eliminate.

FRANCIA-ROMANIA EUROPEI UNDER-21: LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Upamecano, Konaté, Sarr; Aouar, Tousart; Ikone, Reine-Adelaide, Del Castillo; Dembélé.

Romania (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas.

FRANCIA-ROMANIA EUROPEI UNDER-21: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 del 24 giugno. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che detiene l’esclusiva sui diritti del torneo. Il canale scelto per trasmettere Francia-Romania è Rai 2 (anche in HD sul canale 502 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e l’app di Rai Play. Se ci fosse invece un pareggio gli azzurrini dovrebbe dire addio al torneo e così anche al pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.