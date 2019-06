Francia-Usa, ne resterà solo una. Quarti di finale del Campionato Mondiale di Calcio Femminile. Alle ore 21, al Parco dei Principi di Parigi, scenderanno in campo la Francia e gli Stati Uniti. Forse è la partita più interessante di questo turni dei Mondiali Femminili, in campo due favorite per la vittoria finale. Le padrone di casa francesi hanno eliminato il Brasile negli ottavi di finale. Vittoria sulla Selecao ai supplementari per 2-1. Le statunitensi hanno invece hanno avuto ragione della Spagna, anche loro vittoriose per 2-1. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La prima qualificata alle semifinali è stata l’Inghilterra, che ha sconfitto ieri la Norvegia per 3-0.

Francia-Usa, le probabili formazioni. QUI FRANCIA – Ecco la probabile formazione della Francia (4-4-2): Bouhaddy; Torrent, Mbock, Renard, Majri; Diani, Henry, Bussaglia, Asseyi; Gauvin, Le Sommer. QUI USA -Ecco la probabile formazione degli Usa (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Ertz, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe.

Francia-Usa, come seguire il match in tv e streaming

Francia-Usa, info diretta televisiva e streaming. Copertura televisiva per l’ottavo di finale Mondiale in programma oggi alle ore 21. Il match tra francesi e americane potrà essere seguito su Sky. In particolare la partita sarà visibile su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Francia-Usa sarà visibile anche in chiaro sulla Rai, su Rai 2. Per quanto riguarda internet la sfida potrà essere seguita con Sky Go, il servizio gratuito dedicato agli abbonati Sky. Sky Go è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Streaming gratuito anche suRaiplay.it, il sito ufficiale della Rai. La vincente di questo match affronta nei quarti l’Inghilterra, che ha eliminato la Norvegia negli ottavi. L’Italia del c.t. Bertolini torna in campo sabato 29 giugno, alle ore 15, contro l‘Olanda. Si giocherà a Valenciennes. Chiude il quadro dei quarti di finale del Mondiale Femminile il match tra Germania e Svezia, in programma sabato 29 giugno alle 18.30.