Germania-Nigeria, ora si fa sul serio. Ottavi di finale del Campionato di Calcio Femminile in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 17.30, allo stadio Des Alpes di Grenoble scenderanno in campo la Germania e la Nigeria. Si gioca in partita unica. In caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. La Germania ha dominato il Gruppo B, vincendo tutte e tre le partite precedendo Spagna, Cina e Sudafrica. 9 punti per le tedesche, con 6 gol fatti e nessuno subito. Qualificazione molto più faticosa per la Nigeria. Le africane sono arrivate terze nel Gruppo A, dietro Francia e Norvegia e davanti alla Corea del Sud. 1 vittoria e 2 sconfitte per la Nigeria, con 2 gol fatti e 4 subiti.

Germania-Nigeria, le probabili formazioni. QUI GERMANIA – Il commissario tecnico tedesco Martina Voss-Tecklenburg dovrebbe confermare come modulo il 4-4-2, ma ci potrebbero essere alcuni cambi rispetto alla precedente uscita contro il Sudafrica. Partita questa dove c’è stato un largo turn-over, grazie alla qualificazione anticipata per gli ottavi. QUI NIGERIA – Meno ragionamenti per la Nigeria allenata dallo svedese Thomas Dennerby: in campo tutte le migliori con il modulo 4-3-3 per cercare l’impresa, tenendo naturalmente conto della squalifica di Ebere, che era stata espulsa nella partita contro la Francia.

Germania-Nigeria, come seguire il match in tv e streaming

Germania-Nigeria, info tv e streaming. Come tutto il Campionato Mondiale Femminile di calcio anche il match odierno tra tedesche e africane potrà essere seguito su Sky. In particolare Germania-Nigeria sarà trasmessa su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Non solo tv, Svezia-Usa si potrà seguire anche attraverso Sky Go: il servizio gratuito per gli abbonati Sky fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Per questo match non è prevista la diretta in chiaro sulle reti Rai. In serata, alle ore 21, ci sarà un altro ottavi di finale: Norvegia-Australia. L’Italia del c.t. Milena Bertolini tornerà in campo martedì 25 giugno, alle ore 18 contro la Cina.